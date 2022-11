Paolo Del Brocco e il listino "luminoso" di 01 Distribution - Rai Cinema

News Cinema

Oggi a Torino, poco prima dell'inizio della cerimonia ufficiale di apertura del Torino Film Festival 2022, l'ammistratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco (anche consigliere di ammistrazione del Museo del Cinema di Torino, quindi un po' di casa) ha presentato in anteprima il listino 2022-2023 di 01 Distribution - Rai Cinema, un listino che ha definito "luminoso".

Perché, ha spiegato, "il cinema in sala illumina le città, gli spazi urbani, ma illumina soprattutto la nostra vita, arricchendola da un punto di vista culturale, sociale e intimo, personale".

Oltre alla presentazione dei titoli, l'incontro è stato per Del Brocco occasione per una riflessione su alcuni temi d’attualità dell’industria cinematografica, partendo come è ovvio dalla spinosa situazione degli incassi. Per l'ad di Rai Cinema "gli indicatori sono incoraggianti, notiamo un progressivo e sensibile ritorno del pubblico in sala, specie per i film italiani" Non si tratta, spiega "di un'impressione, ma sono dati reali", facendo i casi di titoli come La stranezza, Il colibrì, L’ombra di Caravaggio, Dante, Il signore delle formiche. A contribuire a questo, ha proseguito, "c'è stato sicuramente il combinato disposto del Festival di Venezia e della Festa del Cinema di Roma, che hanno contribuito a dare un nuovo senso di fiducia nei confronti del nostro cinema e del cinema in sala".

Non siamo ancora, ovviamente, ai livelli di prepandemia ma Del Brocco ha "fiducia del futuro: il cinema di qualità Italiano è riconosciuto e apprezzato dal pubblico, con nuovi risultati al botteghino".

Altra questione affrontata, e spesso dibattuta, è stata quella dell'elevato numero di film che vengono prodotti, non sempre a fronte di risultati economici confortanti. Su questo Del Brocco ha ribadito la mission di Rai Cinema, la sua natura di servizio pubblico, che è quella di "sostenere la realtà industriale e culturale del cinema italiano", aggiungendo poi che a Rai Cinema "siamo convinti che dalla quantità nasca la qualità: se non avessimo investito tanto in opere prime, se non avessimo gettato nel mare le reti della possibilità, non avremmo scovato talenti come Alice Rohwacher, Pietro Marcello, Susanna Nicchiarelli, i fratelli D'Innocenzo e altri ancora", ha detto. Ammettendo anche poi che oggi si seleziona di più, concentrando risorse "su film con budget importanti, al di sopra della media del cinema italiano, ai quali il pubblico risponde perché li vive come eventi".

Sul fronte legislativo, ricordando come la legge cinema in vigore e l'azione del governo precedente siano stati fondamentali sostegno e impulso all'industria nei difficili anni del Covid, Paolo Del Brocco ha voluto però puntare l'attenzione su alcune migliorie che sono necessarie e indispensabili: dalla semplificazione delle procedure d'accesso ai finanziamenti alla proroga del tax credit sulla distribuzione, passando per il nodo fondamentale delle cosiddette finestre che separano il momento dell'uscita di un film in sala da quello di una sua diffusione tramite piattaforma o home video. "Credo serva riprendere una discussione e stabilire una regola che sia chiara e che valga per tutti, indipendentemente dal numero di giorni che si riterrà opportuno utilizzare come finestra", ha detto l'ad di Rai Cinema, ricordando che non si tratta di "una guerra di religione contro le piattaforme, che svolgono un ruolo importante nello sviluppo e nell'economia della nostra industria".

Ma anche dagli USA arrivano segnali di ripensamento sulle politiche più recenti, e quindi una riflessione d'obbligo, secondo Del Brocco.

Arrivando poi a parlare dello specifico del listino, supportato da alcune immagini in anteprima, Paolo Del Brocco ha parlato di film che trattano del sogno del cinema come The Fabelmans o come Il Sol dell'avvenire di Moretti ("di cui non posso dire niente"), o Il ritorno di Casanova di Salvatores (le cui immagini sembrano assai promettenti); di titoli che si occupano della riscopera di momenti importanti del passato o della storia recente, e di altri che sono a cavallo tra presente e futuro come il nuovo film di Alice Rohwacher. Notevoli anche le immagini mostrate del nuovo film di Roman Polanski, The Palace, che Del Brocco ha definito come "un caleidoscopio di tutto".

Tra i film ancora in produzione, poi, si sono citati Il Comandante di Edoardo De Angelis, Lubo di Giorgio Diritti e il nuovo film di Saverio Costanzo con Lily James e Willem Dafoe, "un film con un budget molto grosso ambientato negli anni Cinquanta e legato alla storia del grande cinema, girato a Cinecittà".

Ecco tutti i titoli del listino 2022/2023 01 Distribution - Rai Cinema

THE FABELMANS

REGIA: Steven Spielberg

CAST: Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano

NAZIONALITÀ: USA

PRODUZIONE: Amblin Entertainment

TRAMITE AMICIZIA

REGIA: Alessandro Siani

CAST: Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli

NAZIONALITÀ: Italia

PRODUZIONE: Italian International Film con Rai Cinema

MIXED BY ERRY

REGIA: Sydney Sibilia

CAST: Luigi D'Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, Francesco Di Leva, Cristiana Dell'Anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito, Fabrizio Gifuni

NAZIONALITÀ: Italia

PRODUZIONE: Groenlandia con Rai Cinema

THE PALACE

REGIA: Roman Polanski

CAST: Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Bronwyn James, Fortunato Cerlino, Mickey Rourke

NAZIONALITÀ: Italia, Svizzera, Polonia, Francia

PRODUZIONE: Èliseo Entertainment con Rai Cinema, Cab Production, Lucky Bob, RP Productions, in collaborazione Con Agent Double

JOHN WICK 4

REGIA: Chad Stahelski

CAST: Keanu Reeves, Laurence Fishburne

NAZIONALITÀ: USA

PRODUZIONE: 87 Eleven Entertainment

IL RITORNO DI CASANOVA

REGIA: Gabriele Salvatores

CAST: Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio, Sara Serraiocco, Natalino Balasso, Alessandro Besentini, Bianca Panconi

NAZIONALITÀ: Italia

PRODUZIONE: Indiana Production con Rai Cinema, BA.BE Productions ed EDI Effetti Digitali Italiani

LE VELE SCARLATTE

REGIA: Pietro Marcello

CAST: Juliette Jouan, Raphaël Thiéry, Noémie Lvovsky, Louis Garrel, Yolande Moreau

NAZIONALITÀ: Francia, Germania, Italia

PRODUZIONE: CG Cinéma, Avventurosa con Rai Cinema in coproduzione con Match Factory Production, Arte France Cinéma, ZDF con la partecipazione d’ARTE, Les Films du Losange

GOLDA

REGIA: Guy Nattiv

CAST: Helen Mirren, Camille Cottin, Ed Stoppard

NAZIONALITÀ: UK

PRODUZIONE: Embankment Films

THE SON

REGIA: Florian Zeller

CAST: Anthony Hopkins, Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby

NAZIONALITÀ: USA, Francia, Regno Unito

PRODUZIONE: Big Indie Pictures

MIA

REGIA: Ivano De Matteo

CAST: Edoardo Leo, Milena Mancini, Greta Gasbarri

NAZIONALITÀ: Italia

PRODUZIONE: Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema

KILLERS OF THE FLOWER MOON

REGIA: Martin Scorsese

CAST: Robert De Niro, Leonardo DiCaprio

NAZIONALITÀ: USA

PRODUZIONE: Appian Way

FERRARI

REGIA: Michael Mann

CAST: Adam Driver, Shailene Woodley, Penélope Cruz, Sarah Gadon, Patrick Dempsey

NAZIONALITÀ: USA

PRODUZIONE: Forward Pass

IO CAPITANO

REGIA: Matteo Garrone

CAST: Seydou Sarr, Moustapha Fall

NAZIONALITÀ: Italia, Belgio

PRODUZIONE: Archimede con Rai Cinema e Pathé, in coproduzione con Tarantula

IL SOL DELL’AVVENIRE

REGIA: Nanni Moretti

CAST: Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Mathieu Amalrich, Nanni Moretti

NAZIONALITÀ: Italia, Francia

PRODUZIONE: Sacher Film, Fandango con Rai Cinema, Le Pacte

LA CONVERSIONE

REGIA: Marco Bellocchio

CAST: Barbara Ronchi, Fausto Russo Alesi, Paolo Pierobon, Fabrizio Gifuni, Filippo Timi, Leonardo Maltese, Enea Sala

NAZIONALITÀ: ITALIA, Francia

PRODUZIONE: IBC Movie, Kavac Film con Rai Cinema e Ad Vitam

LA CHIMERA

REGIA: Alice Rohrwacher

CAST: Josh O’Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher

NAZIONALITÀ: Italia, Svizzera, Francia

PRODUZIONE: tempesta con Rai Cinema in co-produzione con Amka Films Productions, Ad Vitam Production e Neon

EDUCAZIONE FISICA

REGIA: Stefano Cipani

CAST: Angela Finocchiaro, Giovanna Mezzogiorno, Raffaella Rea, Sergio Rubini, Claudio Santamaria

NAZIONALITÀ: Italia

PRODUZIONE: Paco Cinematografica con Rai Cinema e Luce Cinecittà in coproduzione con Agresywna Banda