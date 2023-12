Paola Cortellesi commenta il successo di C'è ancora domani e conferma che tornerà alla regia

News Cinema

Un nervo scoperto che ha colpito molti. Così commenta Paola Cortellesi il successo straordinario di C'è ancora domani. In una video intervista da Sorrento la regista conferma che tornerà dietro la macchina da presa.

Non manca mai il sorriso, la pazienza e la voglia di condividere emozioni e successo di C'è ancora domani, a Paola Cortellesi. Nonostante le molte settimane in giro per presentare il film, ormai prossimo ai 4 milioni di spettatori e i 30 milioni al botteghino, la regista ha festeggiato con gli esercenti a Sorrento, in occasione delle Giornate professionali di cinema. Ha ricevuto il Biglietto d'oro come miglior incasso dell'anno per un film italiano, insieme alla sua sodale e compagna di fumate pregne di significato nel film, Emanuela Fanelli.