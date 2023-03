Oscar 2023, Michelle Yeoh cancella un post in cui nominava Cate Blanchett: violato il regolamento dell'Academy?

News Cinema

Michelle Yeoh aveva pubblicato un post su Instagram in cui riportava un articolo di Vogue nel quale si paragonava l'impatto della possibile vittoria dell'attrice asiatica rispetto a quello di Cate Blanchett. Tuttavia, il post è stato immediatamente cancellato perché violava le regole dell'Academy.

Manca sempre meno alla prossima cerimonia di premiazione degli Oscar, che si terrà in diretta domenica 12 marzo dal Dolby Theatre di Los Angeles. E, come ogni volta, non poteva mancare un piccolo colpo di scena (con annessa polemica) a pochi giorni dalla 95esima edizione degli Academy Awards.

Oscar 2023, Michelle Yeoh pubblica un post sui social e viola le regole dell'Academy

Qualche ora fa, infatti, Michelle Yeoh, protagonista del pluripremiato Everything Everywhere All at Once, - in nomination per l'Oscar 2023 come Miglior Film - ha pubblicato (e poi immediatamente cancellato) un post in cui riportava alcuni stralci di un articolo di Vogue dedicato alle nominate per la categoria Miglior Attrice protagonista. L'articolo in questione - Sono più di due decenni che non abbiamo come vincitrice una Miglior attrice non bianca. Cambierà nel 2023? - paragonava la possibile vittoria di Yeoh con quella di un'attrice come Cate Blanchett (candidata nella stessa categoria con Tar), sottolineando come, nel caso della prima, la vittoria di un Premio Oscar:

"cambierebbe la vita: il suo nome sarebbe per sempre preceduto dalla descrizione "vincitrice di un Academy Award" e dovrebbe permetterle di ottenere parti più sostanziose, dopo un decennio nel quale è stata criminalmente sottovalutata a Hollywood."

Secondo l'articolo di Vogue, infatti, Cate Blanchett è, indubbiamente, una delle miglior attrici in circolazione e la sua performance come Lydia Tarè sicuramente meritevole di premi e riconoscimenti. Eppure, conclude l'articolo, "considerando il suo ampio e impareggiabile corpo di lavoro, abbiamo ancora bisogno di ulteriori conferme?". Ma, perché Michelle Yeoh ha cancellato quel post?

A quanto pare, il Regolamento dell'Academy, all'articolo 11, vieterebbe espressamente di far riferimento agli altri candidati in qualsivoglia campagne promozionali. Qualcosa di molto simile era già successo con la controversa nomination di Andrea Riseborough, candidata a sorpresa nella categoria Miglior attrice protagonista insieme alle citate Yeoh, Blanchett, Ana de Armas e Michelle Williams. La candidatura dell'attrice era arrivata inaspettata, dato che il film era stato poco pubblicizzato sui social ed era stato distribuito in poche sale negli USA, ma grazie a un continuo passaparola e promozione da parte dei suoi colleghi, Riseborough era stata nominata.

In quell'occasione, l'Academy aveva indagato e aveva rilevato che sui social c'erano state delle campagne di promozione "irregolari", con la pubblicazione - ad esempio - di un post sull'account ufficiale del film di Riseborough di un estratto con i dieci film migliori dell'anno del critico Richard Roeper, in cui era citato Tár, anche questo poi cancellato. Tuttavia, alla fine l'Academy non aveva ritenuto di revocare la nomination, ragion per cui, anche nel caso di Michelle Yeoh non ci dovrebbero essere problemi e l'attrice potrà gareggiare con le sue colleghe, in attesa di scoprire il nome della vincitrice, nella notte di domenica 12 marzo 2023.