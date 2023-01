Oscar 2023: Le Nomination in diretta streaming

News Cinema

Saranno rese note, martedì 24 gennaio, le candidature ai Premi Oscar 2023. Sarà possibile seguire la diretta streaming a partire dalle 14.30, ora italiana, sui canali ufficiali dell'Academy. Ad annunciare le 23 nomination agli Oscar di quest'anno saranno gli attori Riz Ahmed e Allison Williams.

Oscar 2023: Martedì 24 gennaio dalle 14.30, ora italiana, potrete assistere in diretta streaming all'annuncio delle nomination ai 95esimi Academy Awards. La lista dei candidati nelle 23 categorie degli Oscar saranno presentati in diretta da Los Angeles dagli attori Riz Ahmed e Allison Williams.

Oscar 2023 - Le Nomination: Guarda in diretta l'annuncio dei candidati

Sarà possibile assistere in diretta all'annuncio dei candidati all'Oscar 2023 sui siti e sui canali ufficiali dell'Academy e della rete ABC (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter) e per la prima volta, sarà possibile seguire la diretta in modalità realtà virtuale grazie a Metaverse's Horizon Worlds.

Per facilitarvi la visione dell'evento, trovate qui sotto il player del canale youtube ufficiale per guardare in diretta insieme a noi l'evento in live streaming.

Ricordiamo che la cerimonia di premiazione dei 95esimi Premi Oscar si svolgerà nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo 2023 sul palco del Dolby Theatre a Los Angeles e verrà presentata da Jimmy Kimmel che torna alla conduzione del celebre evento per la terza volta dopo le edizioni del 2017 e 2018





Oscar 2023: Quali sono le categorie delle nomination?

Esclusi i premi alla carriera e quelli onorari, le categorie di merito in cui si può essere candidati all'Oscar sono 23 e sono le seguenti (in ordine alfabetico):