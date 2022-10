One Piece Film: Red, il nuovo trailer in anteprima al Romics!

News Cinema

In arrivo il 1° dicembre, il nuovo One Piece Film: Red vedrà l'anteprima del suo nuovo trailer italiano sabato 8 ottobre durante la 29ma edizione del Romics, presso la Fiera di Roma.

I fan di One Piece dalle parti della Fiera di Roma sabato 8 ottobre non possono perdersi, durante la 29ma edizione del Romics, l'anteprima italiana del nuovo trailer di One Piece Film: RED. L'apputamento è per le 17:20 presso il Padiglione 8 - Sala Grandi Eventi e Proiezioni: il trailer sarà preceduto da un'introduzione di Max Giovagnoli, responsabile dell'area Cinema del Romics, e Mangaka96, al secolo il simpatico Luca Molinaro.

Romics 29, il nuovo trailer di One Piece Film: Red in anteprima!