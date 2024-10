No More Trouble, cosa rimane di una tempesta: video intervista a Giovanni Soldini e Tommaso Romanelli

News Cinema

Una traversata dell'Atlantico in barca a vela, a fine anni '90, inseguendo un nuovo record. Giovanni Soldini e il suo equipaggio alle prese con il dramma della morte di un ingegnere e velista presente a bordo, una storia raccontata in un riuscito documentario dal figlio Tommaso Romanelli. Una video intervista dalla Festa di Roma.

L'avventura e la passione di una vita. Per l'ingegnere Andrea Romanelli il mare era una vocazione, un luogo dell'anima che lo ha portato a sperimentare le barche che progettava anche direttamente, senza mediazioni. Fino al 1998, quando è morto in mare, durante una tempesta di grande violenza, mentre attarversava l'Atlantico in squadra con Giovanni Soldini. A distanza di 25 anni il figlio, Tommaso Romanelli, che all'epoca aveva 4 anni, esordisce alla regia con un documentario che racconta la storia del padre e la sua scomparsa. Con l'ausilio di preziose cassette ritrovate in casa, immagini e audio che commuovono descrivendo ogni tappa di quel viaggio, prima elettrizante e poi tragico.

Ne è venuto fuori No More Trouble, prodotto da Teorema Studio e Indigo Film, montato da Andrea Campajola e con le musiche di Lorenzo Tomio. In sala per Tucker Film prossimamente, ha un sottotitolo, Cosa rimane di una tempesta, che spiega con precisione di cosa si tratti. Una visione appassionante e dolorosa, piena di passione, un viaggio catartico e universale lungo i sentieri dell'amicizia e della passione per il mare, energia e baratro antico più dell'uomo.

Giovanni Soldini, fra i protagonisti ascoltati nel documentario, insieme al regista Tommaso Romanelli, ci raccontano in questa video intervista No More Trouble, presentato in anteprima ad Alice nella Città, film di apertura della sezione Panorama Italia.