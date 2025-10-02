Nicolas Cage è San Giuseppe contro Satana nel trailer di The Carpenter's Son

News Cinema

Prossimamente nelle sale americane (da noi ancora non si sa) questo film in cui Nicolas Cage deve difendere un giovane Gesù dalle tentazioni di Satana. Ecco trailer e trama di The Carpenter's Son.

Ci ha talmente abituati, Nicolas Cage, a interpretare ruoli insoliti e bizzarri, che quasi - quasi eh - l'idea di vederlo interpretare San Giuseppe in un horror in cui deve salvare il Figlio da Satana, beh, non sorprende più di tanto.

Il film in questione si intitola The Carpenter's Son, e lo ha scritto e diretto un regista anglo-americano di origini egiziane di nome Lofty Nathan, che viene da una famiglia cristiana copta e che ha reimmaginato una vicenda assai nota di fede e devozione in una storia di lotta contro una corruzione soprannaturale. Questa è la trama ufficiale del film:

Ambientata in un remoto villaggio dell'Egitto dell'epoca romana, la storia segue Giuseppe, Maria e il loro figlio adolescente mentre lottano per mantenere la loro fede e le loro tradizioni nonostante le continue minacce. Quando si fermano in un piccolo insediamento, la loro fragile pace va in frantumi. Una misteriosa giovane straniera inizia ad allontanare Gesù dalle regole di suo padre, spingendolo verso la tentazione. Ogni passo in più scatena forze oscure, finché Giuseppe non si rende conto di trovarsi di fronte a un potere demoniaco e che la nuova compagna di giochi del bambino non è altri che Satana sotto mentite spoglie.