TGCom24
Home | Cinema | News | Nicolas Cage è San Giuseppe contro Satana nel trailer di The Carpenter's Son
Schede di riferimento
The Carpenter's Son
Anno: 2025
The Carpenter's Son
News Cinema

Nicolas Cage è San Giuseppe contro Satana nel trailer di The Carpenter's Son

Prossimamente nelle sale americane (da noi ancora non si sa) questo film in cui Nicolas Cage deve difendere un giovane Gesù dalle tentazioni di Satana. Ecco trailer e trama di The Carpenter's Son.

Nicolas Cage è San Giuseppe contro Satana nel trailer di The Carpenter's Son

Ci ha talmente abituati, Nicolas Cage, a interpretare ruoli insoliti e bizzarri, che quasi - quasi eh - l'idea di vederlo interpretare San Giuseppe in un horror in cui deve salvare il Figlio da Satana, beh, non sorprende più di tanto.
Il film in questione si intitola The Carpenter's Son, e lo ha scritto e diretto un regista anglo-americano di origini egiziane di nome Lofty Nathan, che viene da una famiglia cristiana copta e che ha reimmaginato una vicenda assai nota di fede e devozione in una storia di lotta contro una corruzione soprannaturale. Questa è la trama ufficiale del film:

Ambientata in un remoto villaggio dell'Egitto dell'epoca romana, la storia segue Giuseppe, Maria e il loro figlio adolescente mentre lottano per mantenere la loro fede e le loro tradizioni nonostante le continue minacce. Quando si fermano in un piccolo insediamento, la loro fragile pace va in frantumi. Una misteriosa giovane straniera inizia ad allontanare Gesù dalle regole di suo padre, spingendolo verso la tentazione. Ogni passo in più scatena forze oscure, finché Giuseppe non si rende conto di trovarsi di fronte a un potere demoniaco e che la nuova compagna di giochi del bambino non è altri che Satana sotto mentite spoglie.

A FKA Twigs è andato il ruolo di Maria, Noah Jupe è Gesù mentre la nella parte della satanica tentatrice c'è Isla Johnston. In America il film debutterà nelle sale in autunno in data ancora di stabilirsi, mentre nessuna notizia circola al momento riguardo una distribuzione italiana. Ma intanto, ecco il trailer ufficiale di The Carpenter's Son:

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
The Carpenter's Son
Anno: 2025
The Carpenter's Son
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Together: al cinema il body horror romantico che non ci aspettavamo ma che sapevamo di meritarci
news Cinema Together: al cinema il body horror romantico che non ci aspettavamo ma che sapevamo di meritarci
Marvel rimuove uno dei suoi film dal calendario 2027
news Cinema Marvel rimuove uno dei suoi film dal calendario 2027
Behemoth! Pedro Pascal e David Harbour in trattative per il nuovo film di Tony Gilroy
news Cinema Behemoth! Pedro Pascal e David Harbour in trattative per il nuovo film di Tony Gilroy
Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 2 Ottobre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 2 Ottobre, in prima serata
Toy Story 5, Tim Allen promette che Buzz e Woody si riuniranno
news Cinema Toy Story 5, Tim Allen promette che Buzz e Woody si riuniranno
Testa o Croce? video intervista al registi Rigo de Righi e Zoppis e alla protagonista Nadia Tereszkiewicz
news Cinema Testa o Croce? video intervista al registi Rigo de Righi e Zoppis e alla protagonista Nadia Tereszkiewicz
Look4ward - #BuildYourFuture alla Festa di Roma: Intesa Sanpaolo e Coming Soon invitano gli studenti
news Cinema Look4ward - #BuildYourFuture alla Festa di Roma: Intesa Sanpaolo e Coming Soon invitano gli studenti
L'uomo invisibile, Elisabeth Moss aggiorna sul sequel: "C'è ancora il desiderio di realizzarlo"
news Cinema L'uomo invisibile, Elisabeth Moss aggiorna sul sequel: "C'è ancora il desiderio di realizzarlo"
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
No Way Up - Senza Via di Uscita
Qua La Zampa!
A.I. - Intelligenza artificiale
Un Marito Sospetto
Un amore senza fine
Book Club - Tutto può succedere
End of a Gun
Cliffhanger - L'ultima sfida
The Mauritanian
Shaft
Vi presento i nostri
Piedone d'Egitto
Film stasera in TV