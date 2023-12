Nel 2024 Alice nella città e il MIA tornano a coincidere con la Festa del Cinema di Roma, che sarà dal 16 al 27 ottobre

News Cinema

Più nel dettaglio, la ventiduesima edizione di Alice nella città, prodotta da AC Playtown Roma, e la diciannovesima edizione della Festa del Cinema, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma, prenderanno il via mercoledì 16 ottobre e si chiuderanno domenica 27. Inoltre, la decima edizione del MIA -Mercato Internazionale Audiovisivo, promosso da ANICA e APA, sarà inaugurata lunedì 14 ottobre e si svolgerà fino a venerdì 18.

A monte di questa coincidenza temporale, c'è l’intenzione da parte della Fondazione Cinema per Roma, di Alice nella città e di ANICA e APA, di lavorare in sinergia, senza per questo andare contro la singolarità di ognuna delle tre importanti iniziative culturali.

Da segnalare infine il ritorno, dopo il successo dello scorso anno, degli Short Film Days, lo spazio Industry e di Networking all'interno di Alice nella città rivolto al mondo del cortometraggio. La seconda edizione si svolgerà dal 16 al 18 ottobre 2024.