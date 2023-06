Natty Knocks: Robert Englund e Bill Moseley nel trailer dell'horror di Dwight H. Little

News Cinema

Due volti notissimi dell'horror, Robert Englund e Bill Moseley, sono protagonisti assieme a Danielle Harris di Natty Knocks, diretto dal regista di Halloween 4, Dwight H. Little.

Sarà quasi sicuramente un B-movie horror (e il trailer che vi mostriamo denota la scarsità di mezzi, almeno per gli effetti speciali), ma questo Natty Knocks ha nel cast due attori carissimi agli appassionati del genere: Robert Englund, veterano del genere che ha fatto di Freddy Krueger una vera e propria icona pop, e Bill Moseley, il Chop-Top del secondo Texas Chainsaw Massacre e l'Otis B. Driftwood della trilogia della famiglia Firefly di Rob Zombie. Sono loro, insieme a Danielle Harris, che ricordiamo in Halloween 4 e 5 ma anche nei reboot di Rob Zombie, i protagonisti principali del film. A dirigerlo, un altro veterano del genere, Dwight H. Little, di cui ricordiamo Halloween 4 e Il fantasma dell'opera, che ha diretto anche una marea di episodi di importanti serie tv, e torna al cinema dopo qualche anno.

Natty Knocks: la trama

Halloween ricorre non solo nella filmografia di Little e Harris, ma anche nella trama del film, il cui trailer esordisce con la frase "Una cittadina conosce i suoi segreti. E sa anche come nasconderli" e che vede al centro, alla vigilia di Halloween, una babysitter e i bambini di cui si prende cura, che cercano di sopravvivere a un serial killer, che non è Michael Myers ma si chiama Abner Honeywell. Nel cast ci sono anche Charlotte Fountain-Jardim, Thomas Robie, Noen Perez e Jason James Richter, mentre la sceneggiatura è di Benjamin Olsen. Natty Knocks uscirà in America il 21 luglio.