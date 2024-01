Monolith: l'angosciante trailer di un nuovo horror con la protagonista de La Casa - Il risveglio del male

News Cinema

Arriva nei cinema americani a febbraio l'horror Monolith, che ha per protagonista Lily Sullivan. Ecco il trailer.

Uscirà in America il 16 febbraio Monolith, un nuovo promettente horror diretto da Matt Vesely e scritto da Lucy Campbell, con protagonista l'eroina di La casa - Il ritorno del Male, la bravissima attrice australiana Lily Sullivan. Il trailer che vi presentiamo promette davvero bene e chi lo ha già visto ne sottolinea l'originalità e l'efficacia. Intanto vediamolo, poi vi raccontiamo più nello specifico di cosa tratta.

Monolith: la trama

"Mentre cerca di salvare la sua carriera, una giornalista caduta in disgrazia inizia ad indagare su una strana teoria complottista. Mentre si avvicina scomodamente alla verità, non le resta che vedersela con le bugie della sua storia personale". Questa la trama ufficiale di Monolith, che ha poco a che vedere con quello che viene mostrato nel trailer, ovvero l'apparizione di strane email e oggetti che iniziano a produrre disastrose conseguenze. Tra l'horror e la fantascienza, per certi versi le atmosfere ci hanno raccontato quelle livide e paurose dei j-horror. Speriamo di poterlo vedere e giudicare di conseguenza.