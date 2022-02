Monica Vitti: il cordoglio sui social per la grandissima attrice scomparsa

News Cinema

Anche se la malattia ce l'aveva sottratta da moltissimi anni, sapere che Monica Vitti non c'è davvero più, fa molto male. Lo dimostrano le migliaia di messaggi di personalità, artisti, politici e gente comune sui social alla notizia della morte.

Era da trent'anni che un'impietosa malattia aveva costretto Monica Vitti a sottrarsi agli occhi del pubblico che l'ha sempre amata. E oggi, quando Walter Veltroni ha diffuso la notizia, ricevuta dal compagno dell'attrice, il regista Roberto Russo, un fiume di cordoglio si è diffuso sui social, a dimostrazione di quanto nessuno di noi l'avesse mai dimenticata.

Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto. — walter veltroni (@VeltroniWalter) February 2, 2022

Mentre nella sala stampa di Sanremo la notizia è arrivata durante la conferenza stampa e tutti si sono alzati in piedi e le hanno tributato un lungo applauso, il ministro Dario Franceschini ha dichiarato: "Addio a Monica Vitti, addio alla regina del cinema italiano. Oggi è una giornata davvero triste, scompare una grande artista e una grande italiana". In una nota di Palazzo Chigi, "Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio per la morte di Monica Vitti. Attrice di grande ironia e di straordinario talento, ha conquistato generazioni di italiani con il suo spirito, la sua bravura, la sua bellezza. Ha dato lustro al cinema italiano nel mondo. Al marito Roberto Russo e a tutti i suoi cari, le condoglianze del Governo". Questo il messaggio di Cinecittà: "la Presidente Chiara Sbarigia, l’Amministratore delegato Nicola Maccanico, il CdA, i dirigenti e tutto il personale di Cinecittà, ricordano con commozione e ammirazione Monica Vitti. Difficilmente gli schermi di tutto il mondo hanno avuto, hanno e avranno un’attrice di tanto grande talento, bellezza, intelligenza, modernità. Con la sua arte tutto il cinema italiano è diventato più ricco. Grazie a lei, la società italiana si è scoperta un po’ più emancipata, ironica, e finalmente contemporanea".

Il cordoglio sui social per la scomparsa di Monica Vitti

Sui social, Ricky Tognazzi la saluta con una foto di lei assieme a Roberto Russo su Twitter, come vedete qua sotto, assieme ad alcune reazioni di personaggi della politica, e dello spettacolo come Simona Ventura, la redazione di Che tempo che fa, Gianluca Guidi (che stigmatizza una tremenda gaffe del Corriere tv, corretta ma immortalata in uno screenshot), delle principali testate italiane e straniere, Carlo Verdone, che si uniscono alle migliaia di cittadini e appassionati, che hanno letteralmente inondato il web delle sue immagini e condividono un dolore che colpisce tutti, per la perdita di una delle più grandi attrici del cinema italiano, la cui meravigliosa immagine ci accompagnerà per sempre.

Buon viaggio Monica.

Un grande abbraccio caro Roberto. @ ROMA - città eterna https://t.co/hTESmqji97 — ricky tognazzi (@TognazziR) February 2, 2022

Se ne va #monicavitti la mia attrice preferita nella storia del cinema italiano. Al di là della fine di una sofferenza lunghissima, piango per la perdita di un talento così immenso! Ci rimangono i tuoi film, tanti capolavori senza tempo! Buon viaggio! 🌹 pic.twitter.com/fkHfVPh1rt — Simona Ventura (@Simo_Ventura) February 2, 2022

Addio alla straordinaria #MonicaVitti, a 90 anni ci lascia una delle attrici italiane più grandi di sempre. pic.twitter.com/l9kSfslsm3 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 2, 2022

Addio #MonicaVitti, ci lascia una delle più grandi attrici italiane, una vera icona, bellissima e talentuosa. Semplicemente unica. Buon viaggio Monica✨ pic.twitter.com/QL5vHZLCEA — Maria Elena Boschi (@meb) February 2, 2022

Una grande tristezza per la scomparsa di #MonicaVitti che con i suoi film ci ha fatto divertire e riflettere. Ha animato da grande attrice personaggi femminili indimenticabili, in uno dei momenti migliori del nostro cinema, e spesso ha aiutato le donne a capire se stesse. pic.twitter.com/DpahCOClEh — Mara Carfagna (@mara_carfagna) February 2, 2022

Signora Monica… ❤️🌹 è stato un onore conoscerla! Grazie di tutto! La sua bellezza è il suo smisurato talento.. un patrimonio da non dimenticare! #monicavitti pic.twitter.com/cUNNhA43jm — Gianluca Guidi 🌊 (@gianlucaguidi) February 2, 2022

Qualcuno faccia qualcosa… “cronisti” del @Corriere … ma dove avete studiato o vissuto? È Mariangela Melato non Monica Vitti. Chissà che risate di pietà (adesso che sono insieme in un giardino meraviglioso) si stanno facendo su di voi… #corrieredellasera #shameless pic.twitter.com/X8I41euduX — Gianluca Guidi 🌊 (@gianlucaguidi) February 2, 2022