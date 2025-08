MoliseCinema: dal 5 al 10 agosto la 23esima edizione del festival: gli ospiti e gli eventi

News Cinema

Dal 5 al 10 agosto a Casacalenda torna MoliseCinema: gli ospiti e gli eventi della 23esima edizione.

Tra i tanti piccoli festival che si svolgono nel nostro Paese, uno dei più interessanti è MoliseCinema, la cui 23esima edizione prende il via il prossimo 5 agosto, fino al 10, a Casacalenda, e di cui ci fa piacere comunicarvi le novità e gli ospiti di quest'anno.

MoliseCinema 2025

Dal 5 al 10 agosto 2025 Casacalenda, nel cuore del Molise, si trasforma ancora una volta in una piccola capitale del cinema. Torna MoliseCinema, giunto alla sua 23ª edizione. Sei giorni di cinema italiano e internazionale, tra film, incontri con registi e interpreti, eventi speciali, retrospettive, masterclass, concerti, mostre, presentazioni di libri. Un’edizione che guarda al nuovo cinema, senza dimenticare le voci e i volti più amati dal pubblico. Il motto “Piccoli paesi, grande schermo!” resta il filo conduttore di un festival che coniuga cultura, territorio e collettività. Tra i protagonisti di quest’anno Sonia Bergamasco, interprete raffinata e versatile del cinema, della televisione e del teatro italiano. A lei il festival dedica il volume monografico "Giocare la vita", edito da Cosmo Iannone Editore e curato da Mariapaola Pierini e Federico Pommier Vincelli, che verrà presentato sabato 9 agosto in un incontro pubblico con l’artista, e una rassegna di film che ne ripercorrerà la carriera tra cinema e teatro. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione Marco Tullio Giordana, che sarà presente venerdì 8 agosto in occasione della cerimonia di intitolazione del Cinema Teatro di Casacalenda a Flavio Bucci, grande interprete e figura indimenticabile del cinema italiano nato da una famiglia molisano-pugliese. In apertura il Festival dedica l’attenzione alla tragedia di Gaza, con lo struggente reading di Lino Musellla di “Stato d’assedio” del poeta palestinese Mahmud Darwish. Un testo sulla pace e sulla dignità umana, scritto nel 2002, che in questo momento ha una grande attualità.

I tanti ospiti di MoliseCinema

Tra gli ospiti che accompagneranno i film ci saranno Lino Musella per Nonostante, Fabrizio Rongione e Valerio Ferrara per Il complottista, Martina Scrinzi per Vermiglio, Mara Fondacaro e Simone Liberati per Il primo figlio, Antonio Piazza e Fabio Grassadonia per Iddu, Sonia Bergamasco per Il Nibbio, Christian Filippi per Il mio compleanno, Giovanni Esposito e Susy Del Giudice per Nero. Numerosi gli eventi e le proiezioni speciali: gli omaggi retrospettivi a Paolo Villaggio e Sandra Milo, la masterclass sulle serie televisive e la residenza di scrittura euro-mediterranea, i concerti e le sonorizzazioni tra cinema e musica, lo spazio per le scuole e i bambini. E poi le presentazioni di libri che tra gli ospiti avranno Marco Damilano, Francesca Schianchi, Elisabetta Villaggio, Antonella Amendola, Susanna Turco. Per tutte le notizie sulla programmazione del festival, i concorsi e le giurie, vi rimandiamo al sito www.molisecinema.it