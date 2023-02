Mixed By Erry: il trailer ufficiale della commedia di Sydney Sibilia

News Cinema

Ambientato nella Napoli degli anni '80, Mixed by Erry racconta un'incredibile storia vera, fatta di passione, ambizione e talento. Ecco dunque il primo trailer ufficiale del film.

Mixed By Erry - nuova film di Sydney Sibilia - è pronta a mostrarsi nel primo trailer. Solo qualche giorno fa, la data d'uscita della pellicola - 2 marzo - era stata confermata dal rilascio del poster, sul quale campeggiano i tre giovani protagonisti: Luigi D'Oriano, Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo.

Mixed By Erry - Trama, cast e trailer ufficiale del film di Sydney Sibilia

Definita come la "vera storia del Re dei Pirati", Mixed By Erry racconta un'incredibile parabola ambientata nella Napoli degli anni '80, in grado di trasformare la passione di Enrico Frattasio in un vero e proprio impero "commerciale" - come si evince anche dalla sinossi ufficiale:

Una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale. Nel magico capoluogo campano degli anni ’80, dove Maradona è una divinità, Enrico “Erry” Frattasio trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all’aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo. Una clamorosa impresa che cambierà le loro esistenze, reinventerà il concetto di pirateria in Italia e porterà la musica nelle vite di tutti.

A dar vita a questa storia straordinaria, un cast formato - oltre che dai tre giovani protagonisti - da Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito e Fabrizio Gifuni - che presto vedremo anche nella quarta stagione de L'amica geniale. Dietro la macchina da presa troviamo invece, come accennato, Sydney Sibilia, fra le voci più innovative del panorama cinematografico contemporaneo, già regista della trilogia Smetto quando voglio e de L'incredibile storia dell'isola delle Rose e fondatore, insieme a Matteo Rovere, della casa di produzione Groenlandia - produttrice del progetto insieme a Rai Cinema. Una vicenda incredibile, dunque, alla quale il regista è particolarmente legato:

È una storia entusiasmante, incredibile ma vera, piena di musica e ambizione, e soprattutto ispirata a eventi realmente accaduti. Sono felicissimo di poter finalmente raccontare la storia di Erry e dei suoi fratelli, una storia che ho vissuto in prima persona da ragazzo, e che mi ha sempre fatto pensare a come talento e passione non abbiano nazionalità e superino ogni confine. Del resto anche a Forcella possono nascere i DJ.

Mixed By Erry è scritto dallo stesso Sibilia insieme ad Armando Festa. Come accennato, il film sarà nelle sale a partire dal 2 marzo, distribuito da 01 Distribution.