Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, si ride su NOW

Su Sky e in streaming su NOW c'è Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, il sequel del film animato targato Illumination Entertainment: siete pronti ad abbandonarvi alle gag degli scagnozzi più improbabili di sempre?

Su Sky e in Streaming suNOW grandi e piccoli potranno divertirsi con Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, il film di animazione realizzato dall'Illumination Entertainment, che ripropone le sue popolarissime mascotte: sono i più improbabili sgherri mai esistiti, indefinibili esseri gialli ovali, le cui gag hanno divertito e continuano a far ridere milioni di spettatori che non disdegnano questi irresistibili clown in computer grafica. Il film è il sequel di Minions, a sua volta prequel delle vicende raccontate nella saga di Cattivissimo Me.

Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, piccoli cattivi crescono... più o meno

La vicenda di Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo parte dal finale del film precedente: ora che i Minions hanno preso contatto con il piccolo Gru, ancora undicenne, decidono di diventare i suoi sgherri, ma sono alquanto pasticcioni. Per Gru è un momento delicato: vuole farsi accogliere nei Malefici 6, quando si libera un posto nell'organizzazione criminale. Non viene però ahinoi preso sul serio, così decide di sottrarre ai villain una pietra magica di inestimabile valore. Il piano rischia di fallire perché Otto, uno dei più volenterosi minion (ma altrettanto tonto), perde proprio il maltolto, mettendo nei guai Gru. Il terzetto di Minion composto da Kevin, Stuart e Bob si mette allora in viaggio per capire come risolvere la situazione, rintracciando la pietra...



Minions e Cattivissimo Me, una storia di successi

Se non fosse stato per Avatar: La via dell'acqua, che lo ha scalzato a fine dicembre, Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, con i suoi 14.777.000 euro, sarebbe rimasto il più alto incasso della stagione e dell'anno solare in Italia. Questo per darvi un'idea di come il successo di questi personaggi riesca a far breccia nel pubblico in qualsiasi contesto commerciale. D'altronde, la storia al boxoffice di questa saga è ricca di numeri corposi: la trilogia di Cattivissimo Me, tra il 2010 e il 2017, ha incassato oltre 1.500.000.000 di dollari, mentre il solo Minions del 2015 portò a casa addirittura 1.160.000.000, quasi scalzando Frozen come più grande successo della storia del cinema di animazione. Con 940 milioni di dollari in un mercato più difficile, Minions 2 ha ripetuto il miracolo.



Max Giusti è Gru anche da piccolo in Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo!