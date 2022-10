Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo: è su CHILI in streaming il sequel animato!

News Cinema

In streaming e download su CHILI c'è Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, il sequel del grande successo di animazione targato Illumination Entertainment. Banana!

Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo è disponibile su CHILI in streaming e download: il film è il seguito di Minions (2015), uno dei più grandi successi del cinema d'animazione di tutti i tempi. Questo secondo atto, sempre targato Illumination Entertainment, ha confermato l'affetto del pubblico: con un budget di 80 milioni di dollari, ne ha incassati nel mondo oltre 930. In altre parole, quello con i piccoli esserini gialli è proprio un appuntamento da non mancare! Guarda Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo su CHILI

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, la trama del sequel

Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, sequel di Minions, segue l'ascesa dell'adolescente Gru, impegnato a diventare un supercattivo, con l'aiuto dei primi Minions, tra i quali gli immancabili Kevin, Stuart e Bob, con in più il nuovo tondissimo Otto. Fallito il tentativo di Gru di farsi accettare nei Malefici 6, l'associazione di villain, per ripicca il ragazzino ruba loro una preziosa pietra magica. Il piano estemporaneo funzionerebbe pure, se Otto, incaricato di proteggere la pietra, non la perdesse per la sua dabbenaggine. A quel punto a Kevin, Stuart e Bob non rimarrà che cercare di recuperarla in un folle viaggio, per evitare che padron Gru finisca molto, molto male...



Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo: Il Terzo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, parla Max Giusti