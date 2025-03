Mikey Madison: la vincitrice dell'Oscar nel trailer del thriller Lionsgate All Souls

News Cinema

La vittoria agli Oscar di Mikey Madison ha colto di sorpresa molti. Qualcuno non la conosceva affatto prima di Anora. Per questo la Lionsgate ha rilanciato i trailer di un suo film precedente, il thriller All Souls.

A parte i cinefili accaniti, siamo sicuri che in moltissimi si staranno ancora chiedendo da dove è spuntata fuori Mikey Madison, l'attrice che per Anora ha (per noi meritatamente) vinto l'Oscar come migliore protagonista. A dire il vero, l'abbiamo vista nel capolavoro tarantiniano C'era una volta.. a Hollywood nel ruolo di Sadie, una delle Manson Girls, quando aveva soltanto 20 anni. Il 25 marzo Mikey (a proposito, si pronuncia "maiki") ne compirà 25 ma prima di arrivare ad Anora ha fatto diversi film, iniziando da ragazzina. Il suo primo lungometraggio è Nostalgia, di Mark Pellington, del 2018. Nel 2022 poi l'abbiamo vista in Scream e nel 2023 la Lionsgate ha distribuito in America un thriller intitolato All Souls, inedito da noi, di cui adesso ha ovviamente rilanciato il trailer che vi mostriamo, dal momento che il film è disponibile on demand.

All Souls e il ruolo di Mikey Madison

A dirigere All Souls è una regista, Emmanuelle Pickett alla sua opera prima al cinema dopo aver diretto parecchi video musicali, e, come avete visto dal trailer, Mikey Madison è estremamente convincente ed espressiva nel ruolo di una giovane mamma single alle prese con una situazione drammatica. Questa la trama: Una giovane madre, River, informatrice della polizia, viene costretta a infiltrarsi in un locale cartello della droga. Si trova così in una situazione estremamente pericolosa e deve salvare sé stessa, la propria reputazione e soprattutto la sua bambina dai criminali che le minacciano. Al suo fianco nel cast c'è il rapper Gerald “G-Eazy” Gillum, insieme a Xavier Jimenez, Samuel Roukin, Mia Love Disnard e Zach Villa.