Mikey Madison e Jeremy Allen White per il sequel di The Social Network di Aaron Sorkin?

News Cinema

L'attrice premio Oscar Mikey Madison e il protagonista di The Bear, Jeremy Allen White, hanno incontrato Aaron Sorkin per interpretare l'atteso sequel di The Social Network, diretto stavolta da lui.

Variety riporta la notizia ufficiosa secondo la quale Mikey Madison, premio Oscar per Anora, e il protagonista dell'acclamata serie The Bear, Jeremy Allen White, hanno incontrato Aaron Sorkin in prospettiva di interpretare il sequel del film premiato con tre Oscar nel 2011, The Social Network, che stavolta lo sceneggiatore dirigerà in prima persona. Sarebbe davvero bello vedere insieme due attori giovani e di grande talento nel film, se la notizia fosse confermata ufficialmente. Vediamo cosa si sa del progetto.

Mikey Madison, Jeremy Allen White e il seguito di The Social Network

Dopo la sorpresa dell'Oscar per il suo ruolo in Anora, il sequel di The Social Network sarebbe il primo progetto di alto profilo per Mikey Madison, l'attrice venticinquenne che ha conquistato Hollywood con la sua performance e che dovrebbe interpretare in futuro Reptilia al fianco di Kirsten Dunst, e il film A24 The Masque of Death. Un'ulteriore conferma della stima generale, se fosse scritturato, sarebbe per Jeremy Allen White, carico di premi, tra cui Emmy e Golden Globe per The Bear e attesissimo nel ruolo protagonista nel biopic Springsteen: Liberami dal nulla, che vedremo il prossimo ottobre. Secondo Variety non è stata ancora fatta nessuna offerta formale ai due attori, ma l'incontro con Sorkin c'è stato e questo denota un interesse del regista per loro. Quanto al sequel, è ancora in fase di sviluppo e deve ancora ricevere il via libera dalla Sony, che, interpellata, non ha rilasciato commenti in merito al casting. Ma di cosa parla il sequel, dopo averci raccontato le origini di Facebook e l'ascesa di Mark Zuckerberg? Sappiamo che è tratto da una serie di articoli di Jeff Horwitz del 2021, pubblicati sul Wall Street Journal col titolo di "The Facebook Files". Negli articoli, Horwitz metteva in luce i deleteri effetti di Facebook sugli adolescenti e sulla diffusione di fake news e disinformazione che ha contributo ad azioni politiche violente. Anche se oggi questo tema può essere efficacemente esteso ad altri social, maggiormente frequentati dai giovani, ci sembra comunque il momento giusto per approfondire l'argomento. Candidato a otto Oscar, The Social Network ne vinse tre: miglior sceneggiatura non originale a Sorkin, miglior montaggio e miglior colonna sonora, mentre al box office mondiale incassò 226 milioni di dollari.

(foto Mikey Madison, di Bryan Berlin, Wikimedia Commons, 2024; Jeremy Allen White di Kristee Clark, Wikimedia Commons, 2013; Aaron Sorki di Dominck D., Wikimedia Commons, 2016)