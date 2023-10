Michel Gondry in tour a Roma, Milano, Bologna e Lucca Comics & Games con Il libro delle soluzioni

News Cinema

Un vero bagno di folla aspetta in Italia il regista francese Michel Gondry, venuto a presentare Il libro delle soluzioni, il suo ultimo film. Dopo la Festa del cinema di Roma sarà a Milano, Bologna e per una masterclass a Lucca Comics & Games. Gli appuntamenti.

Il primo novembre arriva nei cinema italiani con I Wonder Pictures Il libro delle soluzioni, l'ultimo film del regista di culto Michel Gondry, caro a tutti gli appassionati cinefili per film come Se mi lasci ti cancello, L'arte del sogno, Be Kind Rewind e ai musicofili per le decine di splendidi video realizzati per gente come i Chemical Brothers, i Daft Punk, i Massive Attack, Björk, White Stripes e così via. Per l'occasione Gondry farà un minitour della penisola, iniziato alla Festa del cinema di Roma che presenta anche il film omaggio di François Nemeta A letto con Michel Gondry (foto), passando a Milano, fino alla masterclass del primo novembre a Lucca Comics & Games per chiudere con l'incontro a Bologna.

Gli appuntamenti con Michel Gondry

Roma domenica 29 ottobre: Saluto in sala e proiezione ore 17:00 Cinema Troisi

Milano lunedfì 30 Ottobre – Saluto in sala e proiezione ore 18:30 Multisala Eliseo

Milano lunedì 30 ottobre Saluto in sala e proiezione ore 20:00 Anteo City Life

Milano lunedì 30 ottobre Proiezione ore 20:10 e Q&A finale Cinema Beltrade

Lucca Comics & Games mercoledì 1 Novembre – Masterclass ore 14:00 Cinema Astra

Lunedì 1 Novembre Bologna Proiezione ore 17:45 e Q&A finale Pop Up Cinema

(Link alle prevendite: https://iwonderpictures.it/illibrodellesoluzioni)

Un'occasione da non perdere per incontrare un vero e irregolare maestro del cinema. Noi lo ricordiamo simpaticissimo quando lo intervistammo per l'infelice The Green Hornet, a fianco di uno scontroso Christoph Waltz, in uno dei junket più divertenti della nostra carriera.