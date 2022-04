Michael J. Fox: un documentario sulla sua vita messo in cantiere da Apple

News Cinema

Apple Original Films ha annunciato la produzione di un docufilm sulla vita del leggendario protagonista di Ritorno al Futuro, che sarà diretto dal regista premio Oscar Davis Guggenheim.

Diventata grazie a CODA il primo streamer a vincere il premio Oscar per il miglior film, Apple ha appena annunciato la produzione di un nuovo lungometraggio di cui sentiremo di sicuto parlare a lungo: un documentario sulla vita di un attore amatissimo, il protagonista della trilogia di Ritorno al Futuro, Marty McFly himself: Michael J. Fox.

Il film, la cui produzione è già iniziata tra New York, Los Angeles e Vancouver, è diretto da regista premio Oscar Davis Guggenheim, quello di Una scomoda verità e Malala, nonché marito della Elizabeth Shue che è stata al fianco di Fox nel secondo e nel terzo capitolo della trilogia di Zemeckis.

Oltre che per quei tre film leggendari, Michael J. Fox è stato il protagonista di una serie tv amatissima come Casa Keaton, e di film simbolo di una stagione hollywoodiana come Voglia di vincere, Vittime di guerra di Brian De Palma, Insieme per forza, Doc Hollywood, Il segreto del mio successo e tanti altri.

Nel 1991 all'attore fu diagnosticata la sindrome di Parkinson, diagnosi che rese nota nel 1998 e che in breve tempo lo costrinse a diradare le sue apparizioni sui set cinematografici e televisivi, senza però mai davvero allontanarlo del tutto dal lavoro, fino al ritiro definitivo dalle scene annunciato nel 2021: e nel corso di questi venti e più anni Michael J. Fox è diventato un attivista impegnato a favore della ricerca scientifica sulle staminali e sulla tutela delle persone affette dalla sua stessa malattia.

Il film, secondo il comunicato stampa ufficiale di Apple Original Films "alternerà elementi documentaristici, d'archivio e fiction, raccontando la vita straordinaria di M. J. Fox attraverso le sue stesse parole: l'improbabile storia di un bambino minuto e cresciuto in una base dell'esercito canadese che è riuscito a raggiungere le vette della celebrità nella Hollywood degli anni '80. Il racconto della vita pubblica di M. J. Fox, pieno di brividi nostalgici e pagine luminose di cinema, si snoderà insieme ad aneddoti sulla sua vita privata mai svelati prima, compresi gli anni che seguirono alla diagnosi, a ventinove anni, del morbo di Parkinson. Intimo e onesto, ricco di contributi personali e dell'intera famiglia Fox, il film racconterà i trionfi e i travagli personali e professionali di Michael J. Fox, esplorando quello che accade quando un inguaribile ottimista come lui affronta una malattia incurabile. Un mix di avventura e romanticismo, commedia e dramma, per lo spettatore sarà come vedere... un film di Michael J. Fox".

Il film è prodotto da Concordia Studio. Davis Guggenheim, Annetta Marion ("Oprah's Master Class"), Will Cohen ("Divide and Conquer") e Jonathan King ("Spotlight", "Roma", "Green Book") sono i produttori; Laurene Powell Jobs ("Boys State”, “A Thousand Cuts”), Jonathan Silberberg (“Time”, “Boys State”, “Summer of Soul […Or, When the Revolution Could Not Be Televised]”), Nicole Stott (“Time”, “Boys State”, “Summer of Soul […Or, When the Revolution Could Not Be Televised]”) e la produttrice esecutiva di lunga data di M. J. Fox, Nelle Fortenberry (“Adventures of an Incurable Optimist”), sono i produttori esecutivi. Il progetto segna la seconda partnership tra Apple e Concordia Studio, dopo il documentario vincitore dell'Emmy "Boys State".