Meryl Streep come Jada Pinkett Smith: la star annuncia che il suo matrimonio è finito... 6 anni fa

In quello che sembra diventare un trend a Hollywood, dopo Jada Pinkett Smith, anche Meryl Streep comunica oggi di essersi lasciata con Don Gummer, suo marito dal 1978, da oltre sei anni.

In America scherzano già sul fatto che quello di annunciare la separazione dal coniuge avvenuta anni prima stia diventando una nuova tendenza. Di fatto, dopo la rivelazione di Jada Pinkett Smith sul fatto che lei e il marito Will Smith, pur non divorziando, non vivono più insieme da circa 6 anni, un analogo annuncio è arrivato in merito ad una leggenda del cinema, Meryl Streep, che abbiamo potuto recentemente ammirare nella terza stagione della serie cult Only Murders in the Building (foto). Il suo matrimonio con lo scultore Don Gummer, che ha sposato nel 1978 e da cui ha avuto quattro figli (che a loro volta hanno dato loro cinque nipoti), a quanto pare è finito da un pezzo.

L'annuncio della separazione tra Meryl Streep e il marito

Meryl Streep e Don Gummer non si vedevano più insieme dalla notte degli Oscar del 2018, anche se lei porta ancora la fede, ma in fondo è anche normale che coppie di vecchia data non facciano tutto insieme, specialmente se fanno due lavori diversi ed entrambi impegnativi. Un portavoce della Streep ha però confermato le voci che si erano diffuse, ovvero che la coppia è separata da oltre sei anni. Streep e Gummer si erano conosciuti tramite il fratello di lei, sei mesi dopo la tragica scomparsa del compagno dell'attrice all'epoca, l'attore John Cazale. Pochi mesi dopo si sposarono e la loro relazione è stata sempre tenuta discretamente fuori dai riflettori, anche se Meryl Streep occasionalmente parlava del marito, a cui fece un tenero riferimento ricevendo l'Oscar nel 2012 per The Iron Lady, dicendo che le era stato accanto durante tutti i suoi successi. La dichiarazione ufficiale, che Page Six ha ricevuto e che conferma quello che molti già sapevano, dice: "Don Gummer e Meryl Streep sono separati da più di 6 anni, e mentre avranno sempre cura l'uno dell'altro, hanno scelto di condurre vite separate". Chissè se anche loro, come i coniugi Smith, decideranno di non divorziare.