Matilda De Angelis canta "Ribellati e vai" per Mary e lo spirito di mezzanotte: il video

Mary e lo spirito di mezzanotte è il nuovo film d'animazione di Enzo D'Alò e arriverà al cinema il 9 novembre, con BIM distribuzione. Matilda De Angelis canta la canzone "Ribellati e vai". Il video e il poster.

Matilda De Angelis come tutti sanno non è solo un'ottima attrice, nonostante la giovane età, ma un'altrettanto brava cantante, come ha dimostrato più volte. Adesso contribuisce con la sua voce al nuovo film di Enzo D'Alò, Mary e lo spirito di mezzanotte, dal romanzo di Roddy Doyle "La gita di mezzanotte" (edito da Guanda), cantando la canzone "Ribellati e vai", su musiche di David Rhodes e testo di Rhodes e dello stesso Doyle. Ascoltiamola nel video.

Matilde De Angelis, Enzo D'Alò e il poster di Mary e lo spirito di mezzanotte.

L'adattamento in italiano della canzone "Ribellati e vai" è stato curato da Bruno Tognolini e Gianclaudia Franchini. A dirigere Matilda De Angelis nell’incisione della canzone, oltre a Enzo d’Alò, c'è Daniele Di Gregorio, musicista e compositore, storico collaboratore di Paolo Conte, nonché autore delle musiche del film e della serie tv Pipì, Pupù e Rosmarina di d’Alò. “Ribellati e vai” è prodotta da edizioni musicali Real World, etichetta discografica fondata da Peter Gabriel, ed edita da Music Ltd - Sony Music Publishing (Italy) S.r.l. "Matilda ha dato un colore originale alle canzoni” - ha dichiarato Enzo d’Alò - “ed ha saputo esprimere una forte personalità artistica. È un po’ come le nostre protagoniste: determinata e sincera, canta con il cuore e trasmette grande umanità e dolcezza.” Da parte sua Matilda De Angelis confessa: “Sono una grandissima fan di Enzo D’Alò. Ho dei ricordi stupendi legati alla mia infanzia con i suoi film. Ho visto e rivisto La Freccia Azzurra, Momo alla conquista del tempo, Opopomoz e La Gabbianella e Il Gatto, che è stato il primo regalo della Befana di cui ho memoria.” Il film Mary e lo Spirito di Mezzanotte celebra quattro generazioni di donne, complici tra loro e legate da un grande amore. Come qualcuno ha detto, è un inno gioioso al cerchio della vita. "È un racconto divertito, affettuoso e ironico, che ha il potere di incantarci e di farci sorridere". In attesa dell’uscita in sala di Mary e lo spirito di mezzanotte, BIM Distribuzione presenta il poster del film disegnato dall’illustratore e animatore Marco Zanoni, che ha realizzato una speciale ed emozionante sequenza del lungometraggio.





Mary e lo spirito di mezzanotte: la trama e il trailer