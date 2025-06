Martin Martin Scorsese non va più al cinema per colpa del pubblico, che parla, mangia rumorosamente e non spegne il cellulare

News Cinema

Martin Scorsese ha deciso di non andare più a vedere un film in sala. La colpa è degli spettatori, sempre più rumorosi e incivili. Tuttavia una cosa è la maleducazione, un'altra è la partecipazione, su cui ci permettiamo umilmente di dire la nostra.

Martin Scorsese, che è certamente fra coloro che hanno fatto e continuano a fare la storia del cinema, non vede più i film in sala. La ragione di questo cambio di abitudine non va individuata in un improvviso amore per le piattaforme streaming, che pure il regista non ha disdegnato in questi ultimi anni, ma in un'avversione per l’attuale pubblico cinematografico, che durante la visione di un film si comporta in maniera sempre più maleducata. La notizia ci arriva da The Guardian, che ci parla di una conversazione avvenuta fra il regista e un critico americano di nome Peter Travers che ha un blog chiamato Travers Take.

Martin Scorsese contro la maleducazione del pubblico in sala

Conversando dunque con il signor Peters Travers, Martin Scorsese si è lamentato del fatto che il chiacchiericcio del pubblico che affolla le sale cinematografiche e i cellulari non spenti lo distraggono dalla visione di un film, oltre a innervosirlo non poco. A tal proposito il critico ha scritto:

Ho chiesto al maestro la ragione per cui non vede più i film al cinema e lui si è inferocito contro gli spettatori che farfugliano al telefono durante il film, abbandonano la sala per ordinare snack e tinozze di soft drink e fanno talmente tanto rumore da distrarre perfino gli attori sullo schermo.

A quel punto Travers ha pungolato Scorsese dicendogli:

Dai, Marty, quando eravamo ragazzi, nemmeno noi riuscivamo a tenere la bocca chiusa…

Lo sguardo di (Scorsese) si è allora rabbuiato: “Forse” - ha ammesso - "ma se lo facevamo, parlavamo del film che stavamo vedendo, divertendoci a sviscerare i dettagli".

Quando la partecipazione del pubblico diverte: il grido "Raoul!" al Festival di Cannes e Roma di Fellini

Martin Scorsese non ha poi tutti i torti. Il pubblico cinematografico ha perso ogni ritegno, come dimostra la recentissima moda di trasformare la sala in un campo di battaglia dove si combatte a colpi di popcorn lanciati contro tutto e tutti durante una determinata scena di Un Film Minecraft, e cioè quando uno zombie si avventa su un pollo.

Certamente i cellulari hanno peggiorato la situazione generale, ma se il pubblico non è troppo riottoso e partecipa a una storia raccontata sul grande schermo senza oltrepassare il limite della buona educazione, alcuni rituali possono essere molto divertenti. Tanto per fare un esempio, forse non tutti sanno che al Festival di Cannes, durante le proiezioni stampa, appena si spengono le luci e parte la sigla del festival, c'è sempre qualcuno che grida: "Raoul!", scatenando l'ilarità generale. Il tutto dura una manciata di secondi e serve a ricordare lo spaesamento di una signora che, dopo aver tenuto il posto per un certo Raoul e non vedendolo arrivare, lo chiamava per nome persino al buio. Ecco, quel: "Raoul!" suona come: "Benvenuti al festival", ma ciò che intende Martin Scorsese è ben diverso e ci fa pensare a un tizio che, una decina di anni or sono, ha tirato fuori una pistola e ha sparato a uno spettatore a cui aveva ripetutamente chiesto di stare zitto.

Esagerazioni a parte, da frequentatori di sale, ci fa piacere dire che in Italia il pubblico è diventato più educato. Comunque, se volete evitare le chiacchiere moleste, andate a vedere un film in versione originale sottotitolata. Dovendo leggere i sottotitoli, le persone restano in silenzio. Bisogna poi farsi furbi ed evitare lo spettacolo del primo pomeriggio, dove contingenti di vecchiette dall'udito nient'affatto sopraffino chiedono lumi alle amiche. Ricordiamoci infine che, nel secolo scorso, il pubblico partecipava al film in sala commentando ad alta voce ciò che succedeva ai personaggi, imitando, in questo, gli spettatori del varietà. A raccontarne un gruppo particolarmente indisciplinato, nonché incline a commenti volgari ad alta voce, è stato Federico Fellini in Roma, che probabilmente Scorsese avrà visto e adorato. In quella sequenza ambientata nel 1943, lo spettacolo veniva interrotto dalla sirena dell'allarme aereo, suono che speriamo di non udire mai più.

Nel suo articolo Peter Travers fa infine notare che, per fortuna, c’è un nutrito gruppo di star che si battono perché i film vengano visti in sala. Uno per tutti? Il funambolico Tom Cruise.