Martedì e Venerdì: intervista con Fabrizio Moro sul suo secondo film

Dopo un promettente esordio con Ghiaccio, in piena pandemia, Fabrizio Moro ci ha preso gusto con il cinema e ha appena finito di girare, sempre in coppia con De Leonardis, il suo secondo film Martedì e Venerdì. Lo abbiamo incontrato a Sorrento.

Il suo primo film, Ghiaccio, uscito in piena pandemia, ha colpito in molti, ora torna con un secondo film, le cui riprese sono appena terminate a Roma. Stiamo parlando di Fabrizio Moro che, sempre in coppia con Alessio De Leonardis, ha presentato la sua nuova storia, Martedì e Venerdì, agli esercenti riuniti a Sorrento per le Giornate professionali di cinema. In sala nel 2024 per Medusa, è prodotto da Francesca Verdini, sceneggiato da Moro e De Leonardis stessi, è interpretato da Edoardo Pesce, Rosa Diletta Rossi oltre a Pier Giorgio Bellocchio, Giorgio Caputo, Adamo Dionisi, Mirko Frezza e la giovane Aurora Menenti.

Abbiamo incontrato a Sorrento i due registi, Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, che ci hanno raccontato la nuova avventura in questa video intervista.

Martedì e Venerdì: La nostra intervista in anteprima ai registi del Film Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis - HD

La trama di Martedì e Venerdì

Marino è in un momento particolare della sua vita. Si è appena separato da sua moglie Simona e può vedere sua figlia soltanto due giorni a settimana, martedì e venerdì. A causa di vecchie tasse non pagate, è costretto a chiudere la sua officina motociclistica. Le difficoltà economiche crescenti e l’incapacità di far fronte a una nuova e complicata gestione della sua vita privata lo spingono a unirsi alla banda di un amico criminale.

Rapinano supermercati sfruttando anche la sua abilità come pilota di moto… Quanto riuscirà a mantenere segreta alla sua ex moglie la sua doppia vita? Quanto la sua “nuova attività” metterà in bilico il rapporto con sua figlia?