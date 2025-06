Maracuda - Diventare grandi è una giungla, una clip in italiano in esclusiva del film animato: di cosa parla?

News Cinema

Vi mostriamo in esclusiva una scena in italiano del film di animazione Maracuda - Diventare grandi è una giungla, presentato a Cartoons on the Bay. Vi spieghiamo cosa racconta e chi l'ha realizzato. Al cinema dal 5 giugno.

Maracuda - Diventare grandi è una giungla è titolo del nuovo film di animazione del Voronezh Animation Studio, presentato in anteprima al Cartoons on the Bay: possiamo mostrarvi in esclusiva una scena in italiano di queste avventure cavernicole con un pizzico di bizzarra fantascienza, dagli stessi autori di My Sweet Monster e Lo schiaccianoci e il flauto magico. Il lungometraggio, che vi descriviamo dopo la clip, arriva nei cinema italiani distribuito da Adler Entertainment a partire dal 5 giugno.



La trama e gli autori di Maracuda - Diventare grandi è una giungla, la storia di un cavernicolo improbabile

Il protagonista di Maracuda - Diventare grandi è una giungla è il giovane cavernicolo del titolo, non esattamente l'erede che il capo del villaggio Rock sogna: imbranato, con la testa fra le nuvole, non indispensabile al gruppo, è lontano dallo spirito deciso di sua sorella Spring e il babbo gli preferisce persino un più aitante (ma infido) giovane del villaggio. La sorte di Maracuda cambia quando, rimproverato ingiustamente per aver lasciato spegnere il sacro fuoco, si autoesilia e si imbatte in uno strambo uccello parlante, Tink. Qui c'è la curiosa svolta sci-fi del cartoon: in effetti Tink è un alieno precipitato sulla Terra eoni prima, involontario responsabile dell'evoluzione, grazie alla nuvola rosa che emette a mo' di starnuto, quando è spaventato. Maracuda e Tink diventano amici, ma la nuvola causa guai quando travolge Rock, partito a cercare il figlio scomparso. Con Rock trasformato in un ridicolo bruco, Tink che non sa bene come rimediare al guaio, un villaggio a rischio usurpazione e un fuoco che non si trova, Maracuda e la sua famiglia sono travolti da un'avventura che cambierà per sempre i loro rapporti... in meglio!

Maracuda, chi ha realizzato il film animato