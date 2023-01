Mako: il trailer dello shark movie egiziano in streaming su Netflix

News Cinema

Appassionati del genere drizzate le antenne: arriva dall'Egitto questo nuovo shark movie di cui vi mostriamo lo spettacolare trailer originale. Mako, diretto da Mohamed Hesham El-Rashidy e ispirato a fatti realmente accaduti, è già disponibile in streaming sulla piattaforma.

Noialtri appassionati di film di squali dovremmo ricordarci sempre di ringraziare Steven Spielberg. Primo perché, per gli appassionati di cinema, ringraziare Spielberg è quasi un dovere; secondo perché lo sappiamo benissimo che, senza di lui, e senza quel capolavoro indiscutibile che è Lo squalo (un film perfetto, anche secondo Quentin Tarantino), questo specifico genere cinematografico che ci appassione non sarebbe forse, chissà, mai nato.

E invece sono decenni che, in seguito al successo del film di Spielberg, possiamo godere di film che raccontano di squali vocaci e assassini che provengono dai quattro angoli del pianeta: anche se, ammettiamolo, uno shark movie egiziano finora non ci era mai capitato.

E allora preparatevi a accendere i vostri device, perché in streaming su Netflix trovate disponibile Mako, un film di squali diretto nel 2021 da Mohamed Hesham El-Rashidy che, a giudicare dal trailer che vi mostriamo qui di seguito, sembra abbastanza interessante.







La trama di Mako, che vede otto sommozzatori dover fronteggiare una terribille minaccia quando si immergono per visitare il relitto di una nave passeggeri affondata nel Mar Rosso, e girare un documentario su di esso, è ispirata a fatti realmente accaduti.

Il realitto in questione è infatti quello della MV Salem Express, un battello che per anni ha fatto la spola attraverso il Mar Rosso tra Jeddah, in Arabia Saudita, e Safaga, in Egitto, affondato l'11 gennaio del 1991 dopo aver urtato la barriera corallina, causando la morte di 480 tra passeggeri e membri dell'equipaggio. In anni recenti il relitto - che si trova a 30 chilometri dal porto di Safaga, a una profondità di 30 metri - è diventato un'attrazione turistica che spinge numerosi appassionati di immersioni subacquee a visitarlo, nonostante i rischi che comporta l'immergersi nel mezzo del Mar Rosso, dove notoriamente gli squali non mancano. Finora, però, non si sono verificati attacchi come quelli raccontati dal film che trovate in streaming su Netflix.