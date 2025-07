Lupin the IIIrd, Anime Factory porta al cinema e in streaming due nuovi anime

News Cinema

Anime Factory ha annunciato la distribuzione italiana di due anime di Lupin III, entrambi firmati da Takeshi Koike: il film per le sale Lupin The IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale e l'ultimo capitolo della sua tetralogia OAV, Lupin the IIIRD - Zenigata e i due Lupin. Tutto in arrivo in autunno.

Doppio appuntamento in autunno con Lupin III, nella sua incarnazione più noir affidata al regista Takeshi Koike (Animatrix), che firma sia un lungometraggio anime in 2D per le sale, Lupin The IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale, sia l'OAV in digitale Lupin The IIIRD - Zenigata e i due Lupin, chiusura di una sua tetralogia dedicata all'eroe di Monkey Punch, del quale si vuole riprendere qui lo stile più hard boiled e meno buffonesco. Ma in generale queste opere sono il culmine di una rilettura che Koike ha iniziato dalla serie Lupin the IIIRD - La donna chiamata Fujiko Mine, oltre dieci anni or sono.

Nel lungometraggio animato per le sale Lupin The IIIRD - The Movie: La Stirpe Immortale, Lupin viene attratto da un colpo difficilissimo, di quelli sfidanti ai quali non può dire di no: trovare un tesoro leggendario nascosto chissà dove su un'isola sperduta. Il luogo non risulta in alcuna mappa... e non c'è da stupirsene: l'atmosfera è spettrale e l'isola è dominata da un grottesco essere immortale di nome Muom, che mira a "resettare" l'umanità intera. Avvolti dalla nube velenosa di Muom, Lupin, Goemon, Jigen e Fujiko dovranno capire come salvare la pelle... avendo a disposizione solo 24 ore di vita!





Lupin The IIIRD - Zenigata e i due Lupin è il quarto atto di una tetralogia anime solo per il digitale, composta già da Lupin The IIIRD - La Lapide di Jigen Daisuke, Lupin The IIIRD - Ishikawa Goemon getto di sangue e Lupin The IIIRD - La bugia di Mine Fujiko. In questa vicenda dal sapore malinconico, Zenigata è l'unico a credere a Lupin, quando a quest'ultimo viene attribuito un attentato all'aereoporto di Roviet. Ci sono due Lupin in circolazione, e paradossalmente Zenigata rappresenterà per il grande ladro una chance di scagionarsi...