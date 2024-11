Luì e Sofì vi aspettano al cinema: aperte le prevendite della nuova avventura dei Me Contro Te: Cattivissimi a Natale

News Cinema

I Me Contro Te, i personaggi più amati dai bambini, tornano al cinema dal 12 dicembre con una storia stavolta natalizia, Me Contro Te: Cattivissimi a Natale Qui il link per le prevendite dei biglietti.

Gli eroi del pubblico cinematografico più giovane, nonché campioni di incassi fin dal loro primo balzo da YouTube al grande schermo, stanno tornando con una nuova avventura natalizia. Luì e Sofì non hanno intenzione di saltare l'appuntamento i loro piccoli fan, offrendo anche per questo imminente periodo di festività il divertimento che i genitori vogliono per i loro figli.

Diretto da Claudio Norza e distribuito da Warner Bros. Pictures, il film Me Contro Te: Cattivissimi a Natale arriverà al cinema giovedì 12 dicembre. Prodotta da Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production (una società del gruppo Rainbow) e Me Contro Te, questa nuova avventura con le due star Luigi Calagna e Sofia Scalia, anticipa il Natale con l'intento di essere il primo regalo da "spacchettare" per i giovani spettatori. E, a proposito di liete sorprese da parte dei grandi per i più piccoli, le prevendite in tutta Italia sono aperte e consultabili al seguente link: prevendite biglietti cinema Me Contro TE: Cattivissimi a Natale.

Me Contro Te: la trama e il trailer di Cattivissimi a Natale