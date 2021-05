Lucky Red e il cinema premiato pronto per le sale, incontro con Andrea Occhipinti

News Cinema

Andrea Occhipinti ci parla della ripartenza secondo Lucky Red, con alcuni dei lavori più premiati della stagione pronti per le sale e i prossimi mesi pieni di film molto diversi fra di loro.

Una riapertura all'insegna della qualità, dei film più amati e premiati della stagione, per proporre un'offerta fatta su misura per le prime e coraggiose sale che hanno riaperto i battenti. Sono gli ingredienti anche di Lucky Red, uno dei distributori leader nel nostro paese per il cinema di qualità, ma anche sempre più orientato alla diversità. Andrea Occhipinti ci conduce in mesi pieni di emozioni, fra commedie e drammi, cinema italiano e americano, ma anche le storie più attese che ci accompagneranno nei festival del prossimo autunno.

Andrea Occhipinti e i film prossimamente in sala per Lucky Red