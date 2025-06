Lucca Comics & Games 2025: rivelato il manifesto di Rebecca Dautremer e annunciati i primi ospiti

News Cinema

Omaggio alla Francia col manifesto French Kiss di Rebecca Dautremer per l'edizione 2025 di Lucca Comics & Games che si svolgerà dl 29 ottobre al 2 novembre. Ecco i primi ospiti e novità.

Nel corso di una prima conferenza stampa sono stati annunciati i primi temi, ospiti e contenuti di Lucca Comics & Games edizione 2025, che si svolgerà dal 29 ottobre al 2 novembre. Quasi impossibile riassumere il solito chilometrico comunicato stampa, da cui vediamo di estrarre qualcosa tra quello che pi ci interessa. A partire dal manifesto di quest'anno, realizzato dall'ilustratrice Rebecca Dautremer (alla quale sarà dedicata una mostra che esporrà in anteprima mondiale le tavole del graphic novel Ruby Rose Rose) e intitolato French Kiss, e scelto con queste motivazioni: "Il tema di questa edizione celebra la patria della bande dessinée scegliendo qualcosa che è francese nel nome, ma universale nello spirito: Feench Kiss. Il “bacio alla francese” è un gesto che attraversa storie, culture e generazioni,intimo e rivoluzionario insieme, immancabile in ogni narrazione pop, dal cinema alla letteratura fantastica e alla graphic novel. Il French Kiss è un piccolo atto naturale, ma anche un detonatore narrativo: rivela identità segrete, unisce nemici, rompe incantesimi. Il bacio è un momento di connessione fisica ed emotiva che trasforma le differenze in attrazione e gli opposti in armonia. È il contatto più umano e profondo, lo stesso che ogni visitatore cerca nel festival, il luogo dove può lasciarsi trasportare davvero dalla propria passione". E vediamo i primi annunci dell'Area Movie.

Lucca Comics & Games: Area Movie

L’area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di QMI, anche per il 15° anno sarà il punto d’incontro per gli appassionati di cinema e serie TV, offrendo al pubblico del community event una serie di appuntamenti imperdibili. Quest’anno Netflix torna a Lucca Comics & Games per celebrare in grande stile l'attesissima quinta e ultima stagione di Stranger Things. Appuntamento a venerdì 31 ottobre per un evento unico e imperdibile per prepararsi al capitolo conclusivo di una delle serie più amate di sempre. Stranger Things 5, infatti, arriverà su Netflix in tre parti, tutte disponibili a partire dalle 2 del mattino (ora italiana): il Volume 1 (episodi 1-4) il 27 novembre, il Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre e l'Episodio finale il 1 gennaio 2026. Attesissimo ritorno anche per Crunchyroll che sarà a Lucca Comics & Games con un padiglione dedicato, all’interno del quale i fan potranno vivere un’esperienza coinvolgente dedicata al mondo degli anime. Dopo il successo del parco avventura di Teen Titans Go! dello scorso anno, Cartoon Network (gruppo Warner Bros. Discovery, canale 607) è felice di tornare a Lucca Comics & Games con una nuova esperienza dedicata allo Strano e Meraviglioso Mondo di Gumball. Cartoon Network invita tutti a entrare nel mondo dei Watterson e a vivere da vicino i personaggi che conosciamo e amiamo.

La mostra in omaggio alla Francia

La Fondazione Banca del Monte di Lucca nei cinque giorni di festival si trasformerà nel Palais de France con tre mostre dedicate alla creatività francese in tutte le sue declinazioni. A partire da HEXAGONES, la mostra - curata da Luca Raffaelli con il co-curatore Donato Larotonda e in collaborazione con la galleria Huberty & Breyne - che accompagna il pubblico a scoprire le tavole di dodici autori e autrici francesi che hanno profondamente cambiato il fumetto, il suo senso e anche il metodo di lavoro, chiedendo ai loro lettori uno scambio di emozioni personali profonde e cambiando così le sorti del fumetto non solo europeo. Al centro dell’esposizione le opere tra gli altri di Claire Bretécher, Florence Cestac, Moebius (Jean Giraud), Philippe Druillet, Baudoin (Edmond Baudoin), Gotlib (Marcel Gotlieb), Jean-Marc Reiser, Jacques Tardi, Georges Wolinski, Baru (Hervé Barulea). Fumettiste e fumettisti che hanno creato fin dagli anni Settanta la possibilità di esplorare il loro mondo interiore, attraverso un lavoro molto personale sulla tavola, che diventa così un’estensione della loro mente e del loro corpo. Florence Cestac ed Edmond Baudoin (quest’ultimo in collaborazione con Comicon Edizioni) saranno ospiti di Lucca Comics & Games per raccontare il loro straordinario percorso artistico e culturale, il modo in cui con il loro lavoro hanno cambiato la percezione della Nona Arte in Francia (e non solo) e l’impatto sociale che ha avuto e ha ancora oggi il lavoro di fumettisti e fumettiste.

Le altre mostre

La Torre Guinigi con giardino pensile è il simbolo indiscusso della città, e questo scrigno del XVI secolo è pronto ad accogliere le mostre di Lucca Comics & Games storicamente ospitate a Palazzo Ducale: la nuova grande sede delle esposizioni del festival sarà infatti Palazzo Guinigi. Dal 18 ottobre al 2 novembre, uno dei luoghi emblematici della città apre le sue porte per ospitare alcuni dei nomi più significativi del fumetto italiano e internazionale. Oltre alla già annunciata mostra dedicata all’autrice del poster Rébecca Dautremer, altre tre esposizioni sono state presentate oggi al pubblico, in un primo quartetto di proposte che sarà gradualmente annunciato nei prossimi mesi. Una selezione di tavole originali andrà a comporre la mostra dedicata al lavoro di Kevin Eastman - primo dei quattro ospiti internazionali che saranno annunciati da Mirage Comics - in cui visitatori e visitatrici andranno alla scoperta degli universi narrativi del co-creatore delle Teenage Mutant Ninja Turtles che ha lanciato The Last Ronin e che al festival presenterà, insieme al suo editore, le sue Totally Twisted Tales. L’autore sarà a Lucca Comics & Games dal 30 ottobre al 2 novembre. La mostra L’Eternauta: oltre lo spazio e il tempo, a cura di Pier Luigi Gaspa e realizzata in collaborazione con Pietro Alligo e con la casa editrice Lo Scarabeo, permetterà al pubblico di ammirare 100 tavole originali, arricchite da una serie di apparati testuali e non solo che immergono il visitatore nella straordinaria, emozionante e inquietante epopea di Juan Salvo, L'Eternauta.

Primi ospiti a fumetti

il Sensei Tetsuo Hara, autore, tra gli altri, di Hokuto No Ken (Ken il Guerriero), sarà a Lucca, per la sua prima volta in Italia. L'artista si fermerà per tutto il periodo e gli verrà dedicata una monografica nella Chiesa dei Servi. Arriveranno anche la mangaka Kei Urana e il graffiti artist e designer Hideyoshi Andou con il loro Gachiakuta in collaborazione con Star Comics e con Crunchyroll (l'attesissima trasposizione anime è in arrivo sulla piattaforma a partire da luglio 2025). Tra gli italiani Zerocalcare, Milo Manara, Fumettibrutti e Zuzu. Tra gli stranieri già confermato il ritorno di Guy Deslile, Ariel Olivetti, i fondatori della Dark Horse. Ci saranno per due giorni anche Elio e Le Storie Tese che presenteranno un lbro fotografico edito da Rizzoli Lizard.

