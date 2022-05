Luca Boschi ci ha lasciato: il mondo dei fumetti in lutto per il popolare sceneggiatore, critico e storico

News Cinema

A soli 66 anni se n'è andato per sempre Luca Boschi, una scomparsa che lascia addolorati e increduli tutti coloro che nel vasto mondo del fumetto italiano avevano avuto il piacere di averci a che fare.

La notizia della morte di Luca Boschi, sceneggiatore, storico e profondo conoscitore del fumetto (e del cinema d'animazione) a cui aveva contribuito in tanti anni di passione, arriva improvvisa e ci sconvolge. Non ci sembra vero. Come molti, anche noi avevamo conosciuto Luca tantissimi anni fa frequentando le fiere del fumetto e leggendo le riviste di settore, tantissime, a cui aveva collaborato sempre con la sua competenza e passione. 66 anni sono troppo pochi per mettere fine a una vita che ancora molto aveva da dare, ma purtroppo è successo, e i suoi amici e colleghi di sempre lo piangono adesso sui social e nella vita. Luca è morto il 3 maggio nella sua Pistoia. Sembra purtroppo che fosse malato da tempo, una malattia vissuta con discrezione e di cui non eravamo informati, ma questo purtroppo non cambia la triste realtà dei fatti.

Luca Boschi non mancava mai a un'edizione di Lucca Comics & Games, di cui era un collaboratore prestigioso praticamente dagli inizi, quando era giovanissimo e la manifestazione si chiamava Salone dei Comics, e fino al 1999 ne era stato direttore culturale, incarico che aveva ricoperto poi anche al Comicon napoletano. A Lucca era stato protagonista di numerosi e sempre interessanti panel dedicati al mondo del fumetto, soprattutto a "I Disney italiani", come recitava il titolo del fondamentale volume sugli autori italiani del fumetto, di cui Luca era stato coautore. Per Topolino aveva anche sceneggiato delle storie e per la Disney aveva anche curato molte iniziative e testate, tra cui "I grandi classici". A Lucca Comics & Games 2019 aveva moderato l'incontro con Don Rosa, e molti anche in seguito erano stati gli incontri a cui aveva partecipato.

Aveva scritto opera importanti anche sul fumetto umoristico, su quello western e sui lavori di

Innumerevoli le testate su cui sono apparsi i suoi lavori, da Métal Hurlant a L'eternauta, da Comic Art a Lupo Alberto (sua era la sua versione alternativa, Lupo Nolberto, che era anche il suo nickname su Twitter) da Horror ai Simpson e moltissime altre. Stimato e tradotto anche all'estero, da sempre impegnato e antifascista, Luca Boschi ha anche diretto un documentario sulla Resistenza e la linea gotica, Sui sentieri di libertà. Moltissimi i colleghi sceneggiatori e fumettisti, da Milo Manara a Moreno Burattini (Zagor) e Leo Ortolani, che stanno esprimendo in queste ore il loro dolore sui social per la perdita dell'amico. Al di là di tutto quello che Luca ha fatto,conta molto anche come lo ha fatto: con chiarezza, competenza, passione, gentilezza e disponibilità. Piangiamo anche noi la perdita di un uomo intelligente che conoscevamo e seguivamo da anni e di una personalità autorevole ma mai arrogante: figure come queste, ed esseri umani come lui, mancano innanzitutto ai suoi cari e agli amici più stretti, ma (ci verrebbe da dire) soprattutto al mondo. Fai buon viaggio tra le nuvolette, Luca, non ti dimenticheremo.

Luca Boschi Passed Away https://t.co/KamOFwhBw6 — afnews info (@afnewsinfo) May 3, 2022

Non si dovrebbero pubblicare foto nostre con le personalità appena scomparse (sa di vanagloria). Però, con le lacrime agli occhi, ho ritrovato questa. Io e Luca Boschi eravamo davvero amici e questa foto di vent'anni fa ci mostra proprio com'eravamo in giorni più felici di oggi. pic.twitter.com/G5nAFSUIUQ — Moreno Burattini (@Morenozagor) May 3, 2022

È morto Luca Boschi ed è un lutto immenso per il mondo del fumetto italiano. Luca era la passione e la competenza, un esempio per tutti quelli che vogliono fare questo mestiere come si deve. Era una persona gentile e generosa e ci mancherà enormemente. — Francesco Artibani (@Artibani1) May 3, 2022