Luc Besson assolto in via definitiva dall'accusa di stupro del 2018

Il regista francese Luc Besson è stato assolto in tribunale, nell'ultimo grado di giudizio, dalle accuse di stupro dell'attrice Sand von Roy nel 2018. La sentenza.

Un'accusa di stupro, oggi, può costare la carriera e la vita privata a chi ne è l'oggetto. I media danno ampio risalto agli scandali, scatenando il giustizialismo social, ma spesso non sono abbastanza celeri nel pubblicare le notizie che scagionano gli accusati. Dal momento che confidiamo nella giustizia, comunichiamo che la Corte di Cassazione francese ha definitivamente assolto il regista Luc Besson dalle accuse portategli dall'attrice Sand Van Roy nel 2018.

La sentenza a favore di Luc Besson

Proprio ieri, mercoledì, la Cour de Cassation francese ha decretato che "non esiste al presente alcun modo di appellare la sentenza", che diventa quindi definitiva. Il tribunale ha anche deciso che Van Roy deve pagare 2500 euro al regista e non potrà fare ricorso con la stessa accusa in nessun tribunale europeo. L'avvocato del regista, Thierry Marembert, ha dichiarato: "Questa decisione conferma il rigetto della causa a favore di Luc Besson e conferma tutte le decisioni degli ultimi cinque anni che l'hanno trovato innocente. Come avvocato, accolgo con entusiasmo questa procedura esemplare, che ha permesso l'espressione della verità, cioè che Luc Besson è innocente". La rivista People ha cercato di raggiungere Van Roy senza successo, per un commento alla sentenza. L'attrice, apparsa nel film del 2017 Valerian e la città dei mille pianeti, aveva dichiarato di aver avuto una relazione col regista e di essere stata stuprata da lui in un hotel a Parigi nel 2018. Besson ha sempre respinto le accuse e la legge, dopo un procedimento durato cinque anni, gli ha dato ragione.

(foto di Luc Besson di Gage Skidmore, Wikimedia Commons, 2016)