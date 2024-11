Lirica Ucraina, la guerra raccontata da Francesca Mannocchi - Ecco la nostra intervista video

News Cinema

Inizia il 25 novembre il tour nei cinema italiani del documentario realizzato dalla bravissima giornalista italiana che racconta senza filtri né commenti la realtà di un conflitto violentissimo che si svolge a poche centinaia di chilometri dalle nostre case. Ne abbiamo parlato con lei, con Francesca Mannocchi, alla Festa del Cinema di Roma.

Francesca Mannocchi è una giornalista. Una corrispondente di guerra. Ed è bravissima. Lo sanno i suoi lettori - in Italia ha scritto e scrive su L'Espresso e La Stampa, principalmente, ma sono tante le testate estere che hanno pubblicato i suoi pezzi, dal Guardian a Stern - come lo sanno gli spettatori di La7, la tv con cui collabora da anni.

Negli anni Mannocchi ha raccontato le guerre in Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto, Yemen, Afghanistan, Ucraina, Somalia, Kenya, Sud Sudan, Bangladesh. Da mesi, l'attualità l'ha portata in Ucraina (e più di recente ancora, in Palestina). E quella guerra terribile che si sta svolgendo a poche centinaia di chilometri dalle nostre case, Mannocchi ha ora dedicato un documentario, che si va a aggiungere a quelli che aveva già realizzato in precedenza: If I close my eyes, del 2015, sui bambini siriani rifugiati in Libano dopo l’inizio della guerra; e Isis, Tomorrow - The lost souls of Mosul, presentato al Festival di Venezia, realizzato dopo aver seguito per dei mesi l’offensiva per liberare Mosul dallo Stato Islamico.

ll nuovo documentario di Francesca Mannocchi si intitola Lirica Ucraina, è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e dal 25 novembre verrà accompagnato dalla sua autrice in un tour che toccherà sale di diverse città italiane, organizzato da Fandango, che ha prodotto e che distribuisce.

Lirica Ucraina parte dalle strade di Bucha, la città martire in cui la reporter è entrata solo due giorni dopo la liberazione dalle truppe occupanti russe, e, come è scritto nel pressbook del film:

Mannocchi, con la sua straordinaria capacità di vivere tra la popolazione locale e di conquistarne la fiducia, vuole raccogliere e raccontare le piccole storie dei sopravvissuti, gli unici a conservare la Memoria. Raccontare una guerra significa ascoltare chi sopravvive, perché sulla loro pelle, più che sui cadaveri estratti dalle macerie, è impressa la Verità. Lirica Ucraina è un'immersione nelle sofferenze e nelle verità indicibili, nel sapore acido della vendetta e nella fatica del perdono che l’uomo vive durante un conflitto. Quello stesso uomo che in tempo di guerra si trasforma in un essere terrificante e oscuro, che ci invita a metterci in discussione.

Chi conosce il lavoro di Francesca Mannocchi, magari solo perché ha visto alcuni dei suoi reportage presentati nel popolare programma Propaganda Live, sa che la voce di questa giornalista è unica, precisa. Inconfondibile anche nella sua apparente assenza: come nel caso di questo film dove a parlare sono sempre e solo i testimoni dell'orrore, e al limite le musiche realizzate da Iosonouncane. Una lingua, quella di Francesca Mannocchi, che è sì giornalistica, ma che è capace di farsi letteraria, evocativa, universale. Che guarda dritto alla tragedia ma non diventa mai morbosa né pornografica.

Di tutto questo, e di altro, abbiamo parlato con Francesca Mannocchi quando l'abbiamo incontrata alla Festa del Cinema di Roma.

