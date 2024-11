Lilo & Stitch, l'alieno non rinuncia alla distruzione in spiaggia nel nuovo teaser trailer

News Cinema

Il nuovo teaser trailer di Lilo & Stitch anticipa il caos in arrivo con il simpatico alieno che si aggira per la spiaggia distruggendo castelli di sabbia. Il film Disney in live action arriverà nei cinema italiani il 21 maggio 2025.

Il nuovo teaser trailer di Lilo & Stitch mostra l’alieno passeggiare sulla spiaggia seminando terrore al proprio passaggio. Persino un solitario castello di sabbia dovrebbe guardarsi le spalle da Stitch, una simpatica creatura pelosa che incontrerà Lilo e troverà finalmente il suo posto nel mondo. Tratto dall’omonimo classico d’animazione, il live action ha annunciato da tempo la sua distribuzione sul grande schermo e combatte l’attesa con brevi teaser, anticipando ciò che accadrà presto. Stitch si prepara a conquistare il cinema, ma non sarà da solo in questa nuova avventura.

Lilo & Stitch, il nuovo teaser trailer mostra Stitch in spiaggia

Così come nel film d’animazione, anche nel live action Stitch sembra essere intenzionato a seminare caos ovunque vada. Lo dimostra il nuovo teaser, con l’alieno che vaga per la spiaggia distruggendo castelli di sabbia lungo il proprio cammino. La sua avventura assumerà delle connotazioni diverse nel momento in cui incontrerà Lilo, una bambina dolce che vive con sua sorella e in questo caso sarà interpretata da Maia Kealoha. Ad occuparsi della regia del live action è invece Dean Fleischer Camp.

Il cast di Lilo & Stitch include anche Zach Galifianakis e Billy Magnussen: se il primo interpreterà dottor Jumba Jookiba, lo scienziato responsabile della creazione dell’esperimento 626 detto poi semplicemente Stitch, il secondo sarà invece il suo braccio destro, l’agente Pleakly. Stitch è stato creato con l’intento di distruggere ogni cosa. La sua fuga allarma non poco lo scienziato, che deciderà di inseguirlo sulla Terra. In ogni caso Lilo & Stitch è soltanto uno dei tanti progetti in cantiere in casa Disney. Tra non molto toccherà ad Oceania tornare sul grande schermo con un sequel animato, mentre a dicembre sarà la volta di Mufasa, il prequel de Il Re Leone in formato live action. In merito a Lilo & Stitch, il film ha già fissato una data d’uscita per maggio 2025.