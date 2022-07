Light & Magic, il documentario su Disney+ racconta l'ILM della Lucasfilm, dirige Lawrence Kasdan

News Cinema

L'Industrial Light & Magic, storica casa di effetti visivi in seno alla Lucasfilm, viene raccontata in sei puntate dal grande regista Lawrence Kasdan: il documentario è in streaming su Disney+.

È disponibile da oggi in streaming su Disney+ la docuserie in sei puntate Light & Magic, che si propone di raccontare l'Industrial Light & Magic della Lucasfilm, una delle più antiche case di effetti visivi a Hollywood. Il documentario è peraltro firmato da un nome illustre: Lawrence Kasdan.

Light & Magic, Lawrence Kasdan racconta l'Industrial Light & Magic

Forse per i più giovani Lawrence Kasdan sarà solo il cosceneggiatore di Star Wars Episodio VII - Il risveglio della forza, ma non poteva esserci persona più quotata per dirigere la docuserie Light & Magic: sei puntate in streaming su Disney+ dal 27 luglio, dove si racconta e si esplora la leggendaria Industrial Light & Magic, la casa di effetti visivi fondata nel maggio 1975 da George Lucas, per alzare la posta sullo spettacolo di quel film... Guerre stellari. Kasdan, che per la Lucasfilm ha scritto cose come I predatori dell'arca perduta e L'impero colpisce ancora (e in proprio ha realizzato Brivido caldo e Il grande freddo), chiama a raccolta testimonianze di tanti colleghi anche illustri: Ron Howard, James Cameron, Steven Spielberg. Oltre a questo, intreccia le interviste con il materiale d'archivio che chiunque ami la tecnica cinematografica e la sua evoluzione negli ultimi 47 anni non può non trovare affascinante.

Vi lasciamo al trailer, dove potrete riconoscere tante inquadrature tratte da pietre miliari che hanno fatto la storia del cinema contemporaneo.