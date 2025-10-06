Let Love In, il ritorno di Luca Marinelli in un film diretto da Felix Van Groeningen dopo Le otto montagne

News Cinema

Torna al lavoro insieme una parte importante del gruppo de Le otto montagne. Luca Marinelli sarà infatti protagonista di Let Love in insieme a Charlotte Vandermeersch, nuovo film diretto da Felix van Groeningen. Ecco i dettagli

Sono iniziate in Belgio, molto lontano dalle alpi occidentali italiane, le riprese del film che segna il ritorno della coppia de Le otto montagne, quella composta dal regista belga Felix van Groeningen e dal protagonista, Luca Marinelli. Il film, che si intitolerà Let Love in, è stato scritto da Groeningen stesso insieme a Charlotte Vandermeersch, co-regista e co-sceneggiatrice anche de Le otto montagne, e da Anne Paulicevich. Questa volta Vandermeersch tornerà a recitare, insieme a Luca Marinelli.

Il film è presentato da Mubi, The Match Factory, OUR Films (una società Mediawan), Menuetto e Rufus. Il film è una produzione OUR Films, Menuetto e Rufus, in collaborazione con Circle One. I produttori sono Hans Everaert, Groeningen, Vandermeersch, Mario Gianani, Lorenzo Mieli e Lorenzo Gangarossa. Il film è finanziato dal Fondo Audiovisivo delle Fiandre (VAF), Kinepolis Film Distribution (KFD), Proximus, VRT e dal tax shelter belga.

Groeningen ha diretto in passato Alabama Monroe, candidato come miglior film straniero agli Oscar. Ha anche diretto Beautiful Boy, con Timothee Chalamet e Steve Carell, e ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes per Le otto montagne.

La storia di Let Love in

Secondo le prime informazioni, Let Love in è la storia del viaggio emotivo di una coppia quando, in seguito alla confessione di un tradimento tenuto nascosto per molto tempoi, mette in discussione tutto quello che fino a quel punto aveva dato per scontato. Quello che apparentemente sembra una coppia in crisi si rivela come una storia di guarigione e riavvicinamento. Una ricerca di onestà, intimità e comprensione profonda, ridefinendo cosa voglia dire amarsi.