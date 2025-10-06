TGCom24
Home | Cinema | News | Let Love In, il ritorno di Luca Marinelli in un film diretto da Felix Van Groeningen dopo Le otto montagne
Schede di riferimento
Luca Marinelli
Luca Marinelli
Felix van Groeningen
Felix van Groeningen
News Cinema

Let Love In, il ritorno di Luca Marinelli in un film diretto da Felix Van Groeningen dopo Le otto montagne

Mauro Donzelli

Torna al lavoro insieme una parte importante del gruppo de Le otto montagne. Luca Marinelli sarà infatti protagonista di Let Love in insieme a Charlotte Vandermeersch, nuovo film diretto da Felix van Groeningen. Ecco i dettagli

Let Love In, il ritorno di Luca Marinelli in un film diretto da Felix Van Groeningen dopo Le otto montagne

Sono iniziate in Belgio, molto lontano dalle alpi occidentali italiane, le riprese del film che segna il ritorno della coppia de Le otto montagne, quella composta dal regista belga Felix van Groeningen e dal protagonista, Luca Marinelli. Il film, che si intitolerà Let Love in, è stato scritto da Groeningen stesso insieme a Charlotte Vandermeersch, co-regista e co-sceneggiatrice anche de Le otto montagne, e da Anne Paulicevich. Questa volta Vandermeersch tornerà a recitare, insieme a Luca Marinelli.

Il film è presentato da Mubi, The Match Factory, OUR Films (una società Mediawan), Menuetto e Rufus. Il film è una produzione OUR Films, Menuetto e Rufus, in collaborazione con Circle One. I produttori sono Hans Everaert, Groeningen, Vandermeersch, Mario Gianani, Lorenzo Mieli e Lorenzo Gangarossa. Il film è finanziato dal Fondo Audiovisivo delle Fiandre (VAF), Kinepolis Film Distribution (KFD), Proximus, VRT e dal tax shelter belga.

Groeningen ha diretto in passato Alabama Monroe, candidato come miglior film straniero agli Oscar. Ha anche diretto Beautiful Boy, con Timothee Chalamet e Steve Carell, e ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes per Le otto montagne.

La storia di Let Love in

Secondo le prime informazioni, Let Love in è la storia del viaggio emotivo di una coppia quando, in seguito alla confessione di un tradimento tenuto nascosto per molto tempoi, mette in discussione tutto quello che fino a quel punto aveva dato per scontato. Quello che apparentemente sembra una coppia in crisi si rivela come una storia di guarigione e riavvicinamento. Una ricerca di onestà, intimità e comprensione profonda, ridefinendo cosa voglia dire amarsi.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Luca Marinelli
Luca Marinelli
Felix van Groeningen
Felix van Groeningen
Mauro Donzelli
  • critico e giornalista cinematografico
  • intervistatore seriale non pentito
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Frankenstein, Oscar Isaac elogia Guillermo Del Toro: "Il divertimento più grande della mia vita"
news Cinema Frankenstein, Oscar Isaac elogia Guillermo Del Toro: "Il divertimento più grande della mia vita"
The Partner: Jason Bateman in trattative per dirigere il legal thriller da John Grisham
news Cinema The Partner: Jason Bateman in trattative per dirigere il legal thriller da John Grisham
Elizabeth Olsen difende l’universo Marvel dalle critiche: “Sono per i fan”
news Cinema Elizabeth Olsen difende l’universo Marvel dalle critiche: “Sono per i fan”
Channing Tatum e la logica di Hollywood: "Ti incentivano a fare roba brutta"
news Cinema Channing Tatum e la logica di Hollywood: "Ti incentivano a fare roba brutta"
Daniel Day-Lewis difende il Metodo, che non è "un'autoflagellazione né un disagio mentale che ci imponiamo"
news Cinema Daniel Day-Lewis difende il Metodo, che non è "un'autoflagellazione né un disagio mentale che ci imponiamo"
Spider-Man 4, Kirsten Dunst non direbbe di no ad un altro film: la sua idea strizza l’occhio al MCU?
news Cinema Spider-Man 4, Kirsten Dunst non direbbe di no ad un altro film: la sua idea strizza l’occhio al MCU?
The Family McMullen: il trailer del sequel del primo film di Edward Burns 30 anni dopo
news Cinema The Family McMullen: il trailer del sequel del primo film di Edward Burns 30 anni dopo
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 6 Ottobre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 6 Ottobre, in prima serata
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
The Impossible
Allarme rosso
The Deep Dark
E poi c'è Katherine
Pane, Amore e Bacon
Amore e Misericordia - Il Diario di Santa Faustina
Tre uomini e una gamba
Nave fantasma - Ghost Ship
Now You See Me - I maghi del crimine
I Mercenari 3
Ritorno al Futuro 2
The Blind Side
Film stasera in TV