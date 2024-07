Lee: il trailer ufficiale originale del film biografico con Kate Winslett

News Cinema

L'incredibile storia di Lee Miller, una delle più grandi fotografe di guerra di tutti i tempi, raccontata in questo biopic che segna l'esordio alla regia della DoP Ellen Kuras.

Vi mostriamo qui di seguito il primo trailer ufficiale di Lee, biopic dedicato alla leggendaria fotoreporter Lee Miller che vede protagonista Kate Winslet.

Prima modella, poi frequentatrice, amica e collaboratrice di alcune delle più grandi menti della Parigi degli anni Venti e Trenta (da Man Ray a Pablo Picasso, passando per Jean Cocteau e tanti altri), Miller si appassionò presto alla fotografia. Durante la II Guerra Mondiale, con l'entrata nel conflitto degli Stati Uniti, decise di diventare fotoreporer per l'edizione americana di Vogue, testimoniando alcuni degli eventi chiave del conflitto: il bombardamento strategico della battaglia d'Inghilterra, lo sbarco di Normandia, la liberazione di Parigi, l'apertura dei campi di concentramento di Buchenwald e di Dachau.

Il film che la racconta è basato sulla biografia scritta da suo figlio, Anthony Penrose, "Le molte vite di Lee Miller", edito da contrasto, e segna l'esordio nella regia di Ellen Kuras, direttrice della fotografia di film come 4 Little Girls di Spike Lee, Public Speaking e Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story di Martin Scorsese, Neil Young: Heart of Gold di Jonathan Demme, Eternal Sunshine of the Spotless Mind e Be Kind Rewind di Michel Gondry.

Oltre a Kate Winslet, nel cast del film ci sono Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Josh O'Connor, Alexander Skarsgård e tanti altri.

Questo è il trailer ufficiale di Lee, che debutterà negli USA il 27 settembre e che verrà distribuito in Italia da Vertice360. Dopo un passaggio a Venezia, magari?