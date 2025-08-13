TGCom24
News Cinema

Le bambine, l'infanzia colorata delle sorelle Bertani in concorso al Locarno Film Festival

Mauro Donzelli

Primo lungometraggio di finzione per Valentina Bertani che insieme alla sorella Nicole dirigono la storia che somiglia alla loro infanzia di Le sorelle, presentato nel concorso internazionale del Locarno Film Festival come unico film italiano.

Le bambine, l'infanzia colorata delle sorelle Bertani in concorso al Locarno Film Festival

Due gemelli omozigoti di 19 anni, con un carisma naturale e una disabilità intellettiva, erano i protagonisti dell'apprezzato documentario La timidezza delle chiome, uno dei titoli migliori, anche in senso letterale, degli ultimi tempi, passato per le Giornate degli autori a Venezia. Ora l'autrice, Valentina Bertani, si allea con la sorella e frequente collaboratrice in passato, Nicole, per l'esordio nel lungometraggio di finzione, Le bambine, autobiografico racconto presentato nel Concorso internazionale del Locarno Film Festival come unico film italiano.

È la storia di Linda, 8 anni, che lascia la villa svizzera della ricca nonna con la madre Eva per la provincia italiana, dove fa amicizia con Azzurra e Marta e "forma una banda per proteggersi l’un l’altra, la loro giovinezza e la loro libertà. Sono circondate da genitori egoisti con sogni fragili, vicini pettegoli e una babysitter queer alla ricerca del proprio posto in un mondo omofobo".

Presentato nel Concorso internzionale del Locarno Film Festival, come unica opera italiana, Le bambine è diretto dalle sorelle Valentina e Nicole Bertani e interpretato da Mia Ferricelli, Agnese Scazza, Petra Scheggia, Clara Tramontano, Milutin Dapčević, Jessica Piccolo Valerani, Cristina Donadio, Matteo Martari. Vi presentiamo una video recensione del film di Mauro Donzelli.

Mauro Donzelli
