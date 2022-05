Land Shark: il trailer, ovvero, quando i cinesi superano in trash la Asylum di Sharknado

News Cinema

Un super mega squalo capace di sopravvivere anche sulla terra è il protagonista del monster movie cinese Land Shark. Il trailer.

Non ci sono limiti quando si parla di monster movies sugli squali. Dal lontano 1975, quando Steven Spielberg consegnò alla storia del cinema il suo insuperato Lo squalo, si sono moltiplicati i film che demonizzano queste affascinanti e al tempo stesso spaventose creature. E se i documentari sulla natura ci mostrano spesso sub che nuotano indisturbati vicino a questi enormi animali, le cronache riportano spesso notizie di sanguinosi attacchi ai surfisti e il cinema ci sguazza. Se già Blu profondo di Renny Harlin ci era parso un bel trashone sugli squali con attori di serie A, la recente serie di Sharknado a opera della Asylum ci aveva convinto che oltre non si potesse andare... eppure c'era ancora qualcosa che non era stato sfruttato e a questo ha pensato il regista cinese Cheng Si-Yu con Land Shark, che si è conquistato una distribuzione video americana e di cui potete vedere il trailer.

L'idea "geniale" di Land Shark

Tra tutte le improbabili caratteristiche attribuite dal cinema a queste creature geneticamente modificate o meno, una non era stata ancora esplorata: e se un gigantesco squalo dimostrasse la sua capacità di sopravvivere e predare anche fuori dall'acqua? Succede proprio questo in Land Shark, quando un gruppo di scienziati, non si sa per quale motivo (che siano gli stessi che hanno "liberato" il covid?), decide di fare di uno squalo una macchina da guerra, salvo poi pentirsene amaramente quando questo reclama il suo tributo in carne umana. Per la cronaca gli attori sono ‎Luo Li-Qun, Xi Mei-Li e Tang Xin. Se i trash sugli squali con abbondante uso di un pessimo CGI vi divertono, come divertono noi, beh, qua potreste trovare di che gioire. Ecco il trailer (e non dimenticate che l'anno prossimo, per tornare in occidente, arriverà al cinema The Meg 2).