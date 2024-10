La Valanga Azzurra: c'era una volta la gloriosa nazionale italiana di sci alpino secondo Giovanni Veronesi

News Cinema

Fra i titoli della Festa del Cinema di Roma 2024, La Valanga Azzurra è un atto d'amore di Giovanni Veronesi allo sci alpino e alla sua nazionale, che a metà degli anni '70 visse un'epoca d’oro, accumulando premi prestigiosi.

Forse non tutti sanno che Giovanni Veronesi era ed è un grande appassionato di sci e che da bambino amava questo sport elegante che nei primi tempi veniva considerato d’élite. A raccontarci questa sua passione è lo stesso regista nel documentario La Valanga Azzurra, che fa parte della selezione della Festa del Cinema di Roma 2024 e che comincia con la voce fuori campo di Veronesi. L'autore dei vari Manuale d'amore avrebbe tanto voluto sfrecciare sulle piste e vincere medaglie come un campione, ma la sorte aveva altro in serbo per lui e così ha rinunciato al sogno. Oggi però di questo sogno è riuscito ad acchiappare la coda celebrando la Valanga Azzurra, e cioè la nazionale italiana di sci alpino degli anni Settanta, guidata prima da Mario Cotelli e poi da Oreste Peccedi e vincitrice di svariati importanti trofei: ad esempio cinque Coppe del Mondo.

Prima della Valanga Azzurra, lo sci era considerato una disciplina sportiva individuale, poi divenne improvvisamente gruppo, e quel gruppo fu considerato fin da subito alla stregua di una squadra di calcio, che rendeva il nostro paese felice e orgoglioso in un periodo difficile e violento come gli Anni di Piombo.

Ovviamente Giovanni Veronesi ricorda bene ognuno di quegli sciatori più o meno schivi, a cominciare da Gustavo Thoeni, che ha vinto 4 volte la Coppa del mondo e che noi bambini degli anni '70 ricordiamo per la pubblicità dell'Ovomaltina. A lui Veronesi confessa, nel doc, "Io volevo essere te" e, da persona gentile ed empatica quale è, riesce a oltrepassare la barriera della timidezza dal campione dopo qualche birra e conversazioni sulla vita, sugli amici e sullo sci. Di un suo slalom il regista dice: "La sua non era solo una discesa, era una danza" e racconta, nelle note di produzione, di aver sciato con lui:

Ho cercato, nelle chiacchierate sulle piste e in seggiovia, di estrarre la vera natura del campione, quella del virtuoso, quella del sacrificio di un'infanzia diversa, quella che si esprime e viene fuori solo curva dopo curva senza virgole né punti, senza scrupoli né ostacoli, sciando accanto alla tua ombra al ritmo di un "click" che ti fa curvare solo in quel punto, né un attimo prima né uno dopo, così come accade nella musica dove chi va fuori tempo "inforca".

Per Giovanni Veronesi non soltanto la musica ma anche la scrittura somiglia allo sci, forse perché la pista innevata somiglia al foglio bianco, anche se poi "Sciare è come scrivere senza punteggiatura senza virgole né punti, senza vincoli né cancelli".

Se Thoeni aveva qualcosa dei Beatles, il Rolling Stone della Valanga Azzurra era Piero Gros, così diverso dall'amico e collega, con quella capigliatura un po’ ribelle, il sorriso franco e una certa solarità. Vincitore della Coppa del Mondo generale e della Coppa del Mondo di slalom gigante nel 1974, e campione olimpico e iridato nello slalom speciale a Innsbruck nel 1976, Gros è stato anche dirigente e commentatore sportivo. Anche a lui Giovanni Veronesi dice: "Io volevo essere te", e lo stesso succede con gli altri sciatori che appaiono nel film, ad esempio Paolo De Chiesa. Con loro si parla di rivalità e di solidarietà, dello sciopero della Valanga Azzurra, dell'assenza di reti di protezione a bordo pista e quindi dei rischi che, 50 anni fa, si correvano durante le gare, e infine dell'influenza dello sci sulla storia del costume, con quei Moon Boot che a un certo punto diventarono di tendenza e che nessuno di noi scorderà mai.

Si guardava molto la televisione quando c'era la Valanga Azzurra, e gli italiani si sentivano una cosa sola quando Thoeni e gli altri trionfavano, dopo aver fatto sfoggio di quello stile che, dopo l'avvento del carving, è quasi scomparso. Con gli sci lunghi incollati l'uno all'altro, il peso a valle, le spalle a monte e le gambe piegate in avanti, come nella vicina Cortina insegnava la stirpe degli Alverà, gli uomini della Valanga Azzurra erano sportivi di classe. Poi c'era chi faceva lo sciupafemmine e chi si nascondeva dietro a una riservatezza "ancestrale", ma sulle piste che raffinatezza! E che differenza,dai tanti coatti del calcio contemporaneo: tatuati, pompati e con il cranio semirasato. Veronesi questo lo sa, e forse non è un caso se il suo umorismo da "toscanaccio" lascia spesso il posto, nelle interviste del doc, a quella dolcezza e a quel garbo che lascia uscire nelle sue trasmissioni radiofoniche o quando racconta a un giornalista di un progetto che lo appassiona.

Già che parliamo di passioni, vale a pena aggiungere che ne La Valanga Azzurra c'è anche un altro protagonista di quell'epoca memorabile. Parliamo di Ingemar Stenmark, lo svedese che quando scendeva non faceva rumore perché, come spiegava lui, preferiva concentrarsi più sulla tecnica che sulla forza.

In Val Gardena, nel 1975, Thoeni gli soffiò la Coppa di Cristallo, ma lo sciatore ricorda con commozione quel momento. Non ha più la folta criniera degli anni giovanili, ma gli occhi e il sorriso sono gli stessi. "Viva la Valanga Azzurra!" - esclama. Difficile non commuoversi a questo punto, anche perché, per chiudere il cerchio, Giovanni Veronesi ha bisogno di momenti del genere. In che senso "chiudere il cerchio"? - vi domanderete. È ancora il regista a fare chiarezza, dicendo:

Con questo documentario ho messo la parola fine alla mia esperienza sugli sci e non andrò mai più a sciare. Ho deciso che è giusto così, che raccontare una storia del genere deve avere uno scopo privato, deve anche essere un'esperienza personale e io la farò essere la mia ultima volta.

Scritto da Lorenzo Fabiano, Domenico Procacci, Giovanni Veronesi e Sandro Veronesi, La Valanga Azzurra uscirà il 21 ottobre con Fandango Distribuzione.