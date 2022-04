La scuola degli animali magici, un nuovo amico da abbracciare in una scena in anteprima esclusiva del film

News Cinema

La scuola degli animali magici è un film fantasy per famiglie che sarà al cinema dal 28 aprile: possiamo mostrarvi una clip in italiano nella quale una ragazzina, nell'atmosfera magica di questa classe nella quale tutti avremmo voluto trascorrere qualche ora di lezione, fa la conoscenza di un nuovo amico... la volpe parlante Rabbat! Ma di cosa parla il film diretto da Gregor Schnitzler?



La scuola degli animali magici: Clip in anteprima esclusiva del Film - HD

La scuola degli animali magici, la trama del film fantasy

La scuola degli animali magici è basato sui romanzi fantasy per l'infanzia scritti dall'autrice tedesca Margit Auer, finora inediti in Italia. Vi si narra della Winterstein School, dove ogni alunno riceve un famiglio, cioè un animale magico di compagnia. Succede anche a Ida, sola e poco integrata nella sua nuova classe, se non fosse per l'amicizia di un ragazzino di nome Benni. Ida e Benni ricevono rispettivamente la volpe parlante Rabbat e Henrietta, una saggia tartaruga. Sarà proprio l'amicizia con Rabbat a rendere Ida la ragazzina più popolare della scuola, ma basterà poco perché alla gioia si affianchi il mistero: come mai diversi oggetti della scuola stanno sparendo nel nulla? Chi è il ladro?

Cominciata nel 2013, la saga letteraria della Scuola degli animali magici vanta al momento ben dodici volumi, l'ultimo dei quali pubblicato in Germania nel 2021. C'è da immaginare che, se questa produzione cinematografica tedesca avrà successo, la serie di film continuerà seguendone la scia.

Vi segnaliamo anche l'appuntamento del 25 aprile a Cinecittà World: il Teatro 1 del Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma ospiterà l’anteprima italiana di LA SCUOLA DEGLI ANIMALI MAGICI