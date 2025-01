La principessa Diana e le sue lezioni di ballo segrete diventano argomento di un documentario

News Cinema

Forse non tutti sanno che la Principessa Diana prendeva segretamente lezioni di ballo. Ne parlerà un documentario tratto da un libro scritto dalla maestra di danza che conterrà materiale inedito e interviste a personaggi famosi.

La compianta Principessa Diana Spencer sarà al centro di un documentario ispirato al libro autobiografico "Dancing With Diana: A Memoir". Ne è autrice una certa Anne Allan, che è stata per anni l'insegnante di ballo di Lady D. Il testo è arrivato nelle librerie alla fine del 2024 e adesso i diritti sono stati acquistati dalla società di produzione e distribuzione canadese Sphere Media, che produce il doc insieme alla scozzese Two Rivers Media.

Diana e la sua maestra di ballo: cosa ci racconta il film?

A distribuire il film sulla Principessa Diana e la sua maestra di danza sarà la Sphere Abacus, che, presentando il progetto, ha spiegato:

ll documentario racconterà un arco temporale di 9 anni, cominciando dai primi mesi del 1981, quando la Allan fu l'insegnante di ballo privata e segreta della Principessa Diana. Durante centinaia di lezioni settimanali della durata di un'ora in una scuola privata di danza, l'insegnante e l'allieva hanno costruito una solida amicizia, mentre Diana sperimentava la celebrità stratosferica, le gioie della maternità, la distruzione del suo matrimonio e la lotta alla bulimia. Nel suo doppio ruolo di confidente e maestra, la Allan ebbe modo di conoscere da vicino la vita della Principessa, le sue sfide, le sue passioni e le sue conquiste.

Dopo aver saputo che il suo libro verrà trasformato in immagini, Anna Allan ha dichiarato:

Nel periodo che ho trascorso con la Principessa, ho avuto la fortuna di conoscere non solo il profondo amore di Diana per la danza, ma alcuni suoi lati più personali. Spero che quelli che vedranno il documentario potranno apprezzare questo sguardo nuovo e rendersi conto di quanto fosse straordinaria questa donna.

I produttori assicurano che nel film ci sarà materiale d'archivio inedito, e quindi fotografie, regali e appunti. Non mancheranno le interviste a personaggi famosi, star hollywoodiane, amici cari della Principessa e persone che hanno lavorato per lei e per i reali inglesi. "Attraverso lo sguardo di Anne Allan" - hanno detto i produttori - "il pubblico assisterà alla trasformazione di Lady D. da giovane sposa a superstar mondiale, in altre parole a una donna sicura di sé e capace di ballare di fronte al mondo sulle note di 'Uptown Girl' di Billy Joel presso la Royal Opera House di Londra (al fianco di Wayne Sleep) e di lanciarsi in pista insieme a John Travolta alla Casa Bianca”.

Queste ultime parole si riferiscono a quando, nel dicembre del 1985, alla serata di gala Friends of Covent Garden, la Principessa Triste ballò sul palco della Royal Albert Hall. Voleva fare una sorpresa all'allora Principe Carlo, che però non gradì l'esibizione.