La banda di Don Chisciotte - Missione Mulini a Vento, il trailer italiano del film animato

La banda di Don Chisciotte - Missione Mulini a Vento è uno spiritoso omaggio al mito di Cervantes, sotto forma di film animato per ragazzi, firmato da Gonzalo Gutiérrez. Ecco il trailer italiano ufficiale. Il film arriva al cinema il 14 novembre.

Uscirà al cinema il 14 novembre l'avventura animata La banda di Don Chisciotte - Missione Mulini a Vento, spiritoso film per i più piccoli, dove si seguono le gesta di un ragazzino discendente di Don Chisciotte, alle prese con un mistero che vede solo lui... o forse no? Prodotto dallo Studio 100 Media, il lungometraggio è distribuito in Italia da Adler Entertainment. Ve ne mostriamo il trailer italiano ufficiale.



La Banda di Don Chisciotte - Missione Mulini a Vento: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film d'animazione - HD

La banda di Don Chisciotte - Missione Mulini a Vento, la trama del film per ragazzi

La banda di Don Chisciotte - Missione Mulini a Vento, diretto dall'argentino Gonzalo Gutiérrez, vuole essere un omaggio al mito creato da Cervantes: il cavaliere che viveva picaresche avventure immaginarie, in compagnia dello scudiero Sancho Panza. Ma chi è il giovane protagonista del cartoon, Alfonso Chisciotte? Trattasi di un undicenne, erede e discendente di Don Chisciotte e come lui dotato di grande immaginazione: salvare la sua città, La Mancha, è per lui prioritario, e coinvolge nelle sue avventure Pancho Panza, un altro ragazzino col quale non dovrebbe legare, perché le loro famiglie sono l'un contro l'altra armate. Quando un dubbio uomo d'affari chiamato Carrasco minaccia le abitazioni di tutta la città, solo Alfonso è in grado di "vedere" quello che sta realmente accadendo: la tempesta che si sta per abbattere su La Mancha ha qualcosa di strano. Alfonso potrà svelare il mistero? Lo aiuteranno nella sua avventura il buon Pancho e Victoria, una ragazzina che si perdutamente innamorata (segretamente) di Alfonso...