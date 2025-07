L'ultimo turno: il trailer italiano ufficiale del film con una bravissima Leonie Benesch

News Cinema

Presentato in prima mondiale alla Berlinale del 2025, questo dramma d'ambientazione ospedaliera che racconta la dedizione e la fatica di un'infermiera del turno di notte di un ospedale svizzero debutta nei nostri cinema il 20 agosto. Ecco trailer italiano e trama di L'ultimo turno.

Per una volta, un titolo italiano che è meglio di quello originale: parliamo del film che si intitola - appunto - L'ultimo turno, e che in originale suonava invece Heldin, ovvero "eroina", un pizzico troppo retorico e ridondante, sebbene nel complesso azzeccato.

L'ultimo turno l'abbiamo visto e ve lo abbiamo raccontato dalla scorsa Berlinale, dove era stato presentato fuori concorso e in prima mondiale, e siamo felici di potervi dire che il film uscirà il 20 agosto con BIM Distribuzione. Felici perché il film, come si può leggere nella recensione scritta da Berlino, è davvero valido. Lo ha scritto e diretto una giovane regista svizzera di nome Petra Biondina Volpe, e ha come punto di forza un'interpretazione davvero notevole da parte di una delle migliori giovani attrici europee (ma non solo) in circolazione, Leonie Benesch.

La storia è quella di una giovane infermiera che lavora in un ospedale svizzero, e in particolare di un singolo turno di notte dove emergono tutta la dedizione al lavoro e le difficoltà che deve affrontare questa donna.

Ecco la trama ufficiale completa:

L’infermiera Floria lavora con passione e professionalità nel reparto di chirurgia di un ospedale. Ogni suo movimento è perfetto. È sempre in ascolto di tutti i pazienti, anche nelle situazioni più stressanti, e si rende sempre disponibile, facendo fronte a ogni emergenza. Ma nella cruda realtà della sua routine quotidiana, in un reparto sovraffollato e a corto di personale, spesso le situazioni sono imprevedibili. Floria si prende cura, fra tanti altri, di una giovane madre gravemente malata e di un anziano signore che attende con apprensione la sua diagnosi. Via via che la notte avanza, il suo lavoro assume sempre più i contorni di una corsa contro il tempo.

Prima ancora di debuttare nelle sale il 20 agosto, due giorni prima, il 18, L'ultimo turno verrà proiettato in anteprima in numerose arene su tutto il territorio nazionale. Al chiuso o all'aperto, non perdete questo film, piccolo e diretti da certi punti di vista, ma assai prezioso per altri. Ecco trailer e poster italiani di L'ultimo turno.

