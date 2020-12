L'incredibile storia dell'isola delle rose: video intervista a Elio Germano, Matilda De Angelis e Sydney Sibilia

News Cinema

Ridere di una storia vera, che dice anche molto dei vizi e delle virtù del nostro paese, abbiamo incontrato Sydney Sibilia, il regista, e Elio Germano e Matilda De Angelis, i protagonisti, della commedia Netflix Original L'incredibile storia dell'isola delle rose.

Primavera 1968. Mentre le città di tutto il mondo esplodevano della rabbia giovanile, appena fuori dalla costa di Rimini un giovane ingegnere, geniale e idealista, Giorgio Rosa (Elio Germano), il mondo cerca di cambiarlo subito, costruendo un’isola appena oltre le acque italiane, uno stato indipendente all’insegna della libertà. Un motivo, tra le altre cose, per fare colpo e riconquistare la sua ex, la ricercatrice in diritto internazionale Gabriella (Matilda De Angelis).

L’incredibile storia de L’isola delle rose è una storia vera targata Netflix Original, online dal 9 dicembre 2020, diretta da Sydney Sibilia, che torna dopo il successo della trilogia di Smetto quando voglio, sempre prodotto da Matteo Rovere.

In questa intervista video, colorata come il film, ascoltiamo Elio Germano, Matilda De Angelis e, per l’appunto, il regista Sydney Sibilia.