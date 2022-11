L'animazione di Super Mario Bros. e la varietà della proposta Universal

News Cinema

Ben quattro film d'animazione al centro di una proposta variegata e abbondante per i prossimi mesi di Universal Pictures International Italy. Ce ne parla dalle Giornate professionali di cinema di Sorrento il Deputy Managing Director Massimo Proietti.

La più generalista delle major. Così ci descrive la pluralità di proposta di Universal anche per i prossimi mesi e soprattutto per il 2023 Massimo Proietti, deputy managing director per l'Italia. Molte novità per credere nella sala cinematografica in pieno e contribuire a cavalcarne la ripresa. A partire dall'animazione e dal ritorno per tutte le generazioni di un personaggio di popolarità globale come Super Mario Bros.

Fra pochi giorni, il 1 dicembre, sarà già il momento dello spiazzante Una notta violenta e silenziosa, seguito il 7 dicembre da Il gatto con gli stivali 2, in attesa di un 2023 che spazia fra generi diversi e regalerà un'estate sontuosa, con Fast, girato per la prima volta in Italia, in uscita a maggio e la ciliegina sulla torta di Oppenheimer, il sempre messianico nuovo film di Christopher Nolan.

Abbiamo incontrato il Deputy Managing Director Massimo Proietti, che in questa video intervista ci parla del 2023 di Universal Pictures International Italy.