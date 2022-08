L'ammutinamento del Caine torna con Kiefer Sutherland e William Friedkin

News Cinema

Il grande regista William Friedkin ha deciso di tornare a dirigere un film, adattando la piece "The Caine Mutiny Court-Martial", scritta dall'autore dell'Ammutinamento del Caine. Protagonista sarà Kiefer Sutherland.

Molti ricordano L'ammutinamento del Caine, uno dei film più noti con Humphrey Bogart, diretto da Edward Dmytryk nel 1954: il film era tratto dal romanzo di Herman Wouk, che ne trasse anche una piece teatrale dal titolo "The Caine Mutiny Court-Martial". Nonostante il testo sia stato già adattato nel 1988 sotto forma di tv movie, il grande regista William Friedkin ha deciso di affrontarne un'altra trasposizione, con l'interpretazione di Kiefer Sutherland. Leggi anche Rabbit Hole: Iniziate le riprese dello spy drama con Kiefer Sutherland, nuovi ingressi nel cast

Kiefer Sutherland per il ritorno al cinema di William Friedkin con The Caine Mutiny Court-Martial

The Caine Mutiny Court-Martial, scritto da Herman Wouk due anni dopo il romanzo che generò il celebre film, si concentra solo sul processo per ammutinamento, mettendo di fronte al pubblico varie versioni della verità: quali furono gli eventi che portarono alla ribellione contro il capitano Philip Francis Queeg (nel classico lungometraggio interpretato da Bogart), assegnato alla USS Caine durante la II Guerra Mondiale?

William Friedkin, che ha diretto per l'ultima volta un film di fiction nel 2011, Killer Joe, ha deciso di tornare dietro alla macchina da presa per rendere giustizia al materiale, in una chiave contemporanea, scegliendo Kiefer Sutherland come protagonista. A Deadline ha detto:

Ho guardato molti copioni negli ultimi dieci anni, non vedevo nulla che volessi davvero fare. Ma ci ho pensato e mi è venuto in mente che questo potrebbe essere un testo molto contemporaneo e importante, oltre che un grande dramma. [...] La piece originale era scritta per la Seconda Guerra Mondiale, e Wouk ci mise tutta la rabbia repressa per Pearl Harbor. Io l'ho reso attuale, parlando dello Stretto di Hormuz, che porta all'Iran. [...] In realtà non c'è mai stato un ammutinamento nella Marina Americana. Wouk creò in pratica il primo e unico ammutinamento nella storia miliare americana. I suoi dialoghi sono favolosi, dritti al punto. È un processo, ma meticoloso e accurato. L'ha inventato basandosi sulle leggi che se ne occupano.