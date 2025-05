L'Amico Fedele, una scena in anteprima esclusiva dal film con Naomi Watts e Bill Murray

News Cinema

Naomi Watts è una donna in carriera che eredita il cane del suo amico scomparso, dando il via a una curiosa parallela elaborazione del lutto, tra essere umano e animale. L'Amico Fedele arriva al cinema dal 5 giugno con Universal Pictures. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

L'Amico Fedele arriva al cinema il 5 giugno distribuito da Universal Pictures: possiamo mostrarvi in anteprima esclusiva una clip dal film con Naomi Watts e Bill Murray, scritto e diretto da Scott McGehee & David Siegel, dove la protagonista sembra contendersi con il suo (?) cane un indumento appartenente a una persona cara a entrambi. Questa commedia brillante che non rinuncia a qualche lacrima, rileggendo in modo particolare l'elaborazione del lutto, arriva nelle nostre sale distribuita da Universal Pictures. Dopo la sequenza, approfondiamo la trama di L'amico fedele.



L'Amico Fedele: Naomi Watts e l'alano Apollo in una clip in anteprima esclusiva del Film - HD

L'amico fedele, la storia del film con Naomi Watts e Bill Murray