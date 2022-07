Kiyoshi Kurosawa a tutto campo sul suo cinema e sul futuro della Settima Arte

News Cinema

Abbiamo intervistato il regista giapponese, ospite della manifestazione Il Cinema in Piazza organizzata dall’Associazione Piccolo America, all’interno della quale ha presentato ieri sera al Parco della Cervelletta, con i fratelli D’Innocenzo e Giovanna Fulvi il suo "Tokyo Sonata", premio della giuria al Certain Regard di Cannes 2008.

Una ventina d’anni fa, quando a cavallo del cambio di millennio il J-Horror era diventato un fenomeno di rilevanza internazionale e i suoi autori diventavano celebri in tutto il mondo, il pubblico italiano degli appassionati aveva iniziato a conoscere benissimo il nome di Kiyoshi Kurosawa, l’autore di film indimenticabili e terrorizzanti come Cure e Kairo. Con gente come Hideo Nakata, Takashi Shimizu e Takashi Miike, Kurosawa (nessuna parentela con Akira) è stato uno dei principali esponenti di quel movimento, e di quel genere di film, dal quale però si staccherà (in apparenza) piuttosto presto. Nel 2009, infatti, arriva a Cannes, sezione Un Certain Regard con un film, Tokyo Sonata, che di horror non aveva proprio nulla: un dramma familiare che ha avuto un grandissimo successo di pubblico e critica, che ha segnato l’inizio di una nuova fase della sua carriera.

Proprio Tokyo Sonata è stato il film che ieri sera è stato proiettato al Parco della Cervelletta nel programma della della manifestazione Il Cinema in Piazza organizzata dall’Associazione Piccolo America, presentato dallo stesso Kurosawa assieme ai fratelli D’Innocenzo e a Giovanna Fulvi.





Ospite oggi negli spazi del Cinema Troisi, Kiyoshi Kurosawa si è gentilmente prestato a farsi intervistare, rispondendo immancabilmente con una pacatezza, una grazia e un’umiltà tutte nipponiche.

Rigrazia, ad esempio, Kurosawa, quando gli si fa notare che, nel passaggio dall’horror a un tipo di cinema diverso, abbia mantenuto una coerenza, un filo conduttore di una poetica che è quello di un profondo umanesimo e di attenzione alle dinamiche individuali e social.

“La domanda su quale sia però il fil rouge della mia opera non va però posta a me”, ha detto. “Lo ammetto apertamente: io non lo so, non so cosa accomuni i miei film né cosa li differenzi. Io faccio film in maniera inconsapevole, siete voi giornalisti e critici che, con i vostri commenti, dovete aiutarmi a capire. Amo collaborare con voi nella costruzione del senso di questi miei film. Kurosawa ha poi continuato sostenendo di sentirsi “un artigiano, e non un autore. Faccio il film che mi pare giusto, o che mi viene chiesto di realizzare, in un dato momento e in una data condizione, e cerco di farlo in maniera coerente e fedele alle richieste che mi vengono fatte. Prendo delle decisioni, certo, ma altrettante, se non di più, vengono prese da chi mi è vicino e lavora con me”.

Il discorso del regista rimane lo stesso anche quando gli si chiede del futuro: “Cosa farò lo deciderà chi è attorno a me, e il lavoro di stampa e critica mi aiuterà a capire come ho lavorato a partire dalle richieste che mi sono state fatte”.





Al contrario di molti apocalittici, Kiyoshi Kurosawa non si scompone nemmeno quando gli si chiede del futuro del cinema e del suo presente nell’era dello streaming. “Non posso parlare delle politiche protezioniste che ci sono in Giappone riguarda al cinema perché io faccio film, ma non conosco bene i meccanismi dell’industria. Posso però dire”, ha commentato il regista “che per la mia generazione lo streaming non è una vera minaccia alla sala. Negli anni il cinema si è dovuto confrontare con la tv, con i VHS, e con i DVD, e in ognuna di queste occasioni si è difeso e ha trovato una forma di convivenza. A rischio di sembrare ottimista penso addirirrura che sala e streaming siano realtà che si sostengono a vicenda, con il passaggio di prodotti che va sì da sale a piattaforma ma anche, come accade spesso con le serie, da piattaforma a sale. E il fatto che il digitale oggi sia uno strumento tecnico unico consente e aumenta questa permeabilità”.

Secondo Kurosawa “il cinema vivrà per altri secoli” anche in virtù della sua capacità di coinvolgere e appassionare che travalica confini e differenze culturali, come ha detto sottolineando la partecipazione del pubblico alla proiezione di Tokyo Sonata di ieri sera: “Se il cinema coreano sta vivendo un grande momento di popolarità internazionale, lo stesso non vale per quello giapponese, ma penso che quando riflettiamo sul cinema contemporaneo la categoria della provenienza nazionale non conti molto. Quel che conta è che tutti affrontano problemi simili e universali, nelle storie che vediamo sullo schermo”.

Vagamente imbarazzato di fronte alla richiesta di elencare alcuni suoi miti cinematografici, Kurosawa risponde citando Mario Bava, Federico Fellini (“anche se so di essere banale”) e Sergio Leone.

Un imbarazzo che svanisce quando invece gli si chiede dei fratelli D’Innocenzo, che ieri sera hanno presentato con lui il suo film al pubblico: “Dei loro film ho visto solo America Latina, un film a tinte horror e poliziesche che mi ha fatto provare paura e al tempo stesso mi ha diverito molto. Sono molto giovani ma hanno già dimostrato tutto il loro talento nel riuscire a raccontare una storia attraverso tanti generi diversi. Spero continueranno a sperimentare nuove forme di racconto e nuovi generi per declinare i temi che affronteranno nei loro prossimi film”.