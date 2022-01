Kin: lo sconosciuto film di science-fiction dai produttori di Stranger Things

News Cinema

Uscito negli Stati Uniti nel 2018 e in Italia nell'estate del 2019, il film di fantascienza Kin si inserisce nella scia dei titoli che guardano agli anni 80.

Nel 2014 i fratelli Jonathan e Josh Baker realizzarono un cortometraggio intitolato Bag Man (che potete vedere più in basso). La storia racconta di un ragazzino afroamericano che una mattina sembra intraprendere un viaggio introspettivo, saltando la scuola e all'insaputa della madre. Con una sacca sulla spalla, il giovane sale su un treno e si avvia fuori città con l'intento di trovare un posto isolato in mezzo a una campagna autunnale dai colori spenti. Qui scopriamo che il ragazzino nella sacca ha una sorta di fucile con un mirino olografico, un'arma che si direbbe provenga dal futuro. Questo cortometraggio ha destato l'attenzione della società Lionsgate che ha incaricato i fratelli Baker di sviluppare l'idea e farne un film con un budget di 30 milioni di dollari, segnando così il loro esordio alla regia di un lungometraggio.

Da qui nasce Kin, un film di science-fiction tra i cui produttori figura Shawn Levy, regista del recente Free Guy con Ryan Reynolds nonché produttore dell'acclamata serie Stranger Things.

Il cast di Kin si avvale della presenza di Jack Reynor, James Franco, Dennis Quaid e Zoë Kravitz (la Catwoman del The Batman con Robert Pattison). Il ruolo del giovane Eli è stato affidato a Myles Truitt, entrato in seguito a far parte della quarta stagione proprio di Stranger Things. La storia di Kin ha non pochi rimandi al cinema degli anni 80 con cui i fratelli Baker sono cresciuti, e vuole omaggiare in particolare i film di James Cameron di quel periodo, Aliens - Scontro finale e Terminator.

Kin: la trama e il trailer del sci-fi movie con Jack Reynor, Myles Truitt e James Franco

Mentre vaga in una zona periferica in cerca di cavi di rame o qualcos'altro di utile per poter tirar su un po di soldi, il quattordicenne di origine afroamericana Eli entra nell'edificio abbandonato di una ex fabbrica. Qui gli si presenta di fronte uno scenario inusuale: alcuni uomini giacciono sul pavimento in quella che sembra essere una battaglia consumatasi poco prima. I cadaveri indossano armature altamente tecnologiche. Vicino a uno di questi Eli trova un'arma futuristica di cui non ne capisce il potenziale né la provenienza. Intanto il suo fratellastro bianco Jimmy esce di prigione dopo aver scontato una pena di sei anni per dei crimini commessi frequentando le peggiori compagnie della città.