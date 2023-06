Julian Sands - Le autorità locali confermano le morte dell'attore

News Cinema

I resti ritrovati lo scorso 24 giugno nell'area del Monte Baldy appartengono a Julian Sands. In queste ore, le autorità locali della contea di San Bernardino hanno quindi confermato la morte dell'attore, le cui cause non state ancora identificate.

Dopo mesi di ricerche, le autorità hanno confermato la morte di Julian Sands. I resti ritrovati nell'area in cui era scomparsa la star sono stati infatti identificati ed appartengono all'attore. La tragica vicenda, cominciata lo scorso 13 gennaio, è quindi giunta al suo epilogo.

Julian Sands - Confermata ufficialmente la morte dell'attore

Lo scorso 24 giugno alcuni escursionisti hanno trovato dei resti umani in prossimità del Monte Baldy, a nord-est di Los Angeles. Lo sceriffo della contea di Bernardino aveva avviato immeditamente le indagini per l'identificazione del corpo, anche se la famiglia di Julian Sands era ormai fermamente convinta che si trattasse della star - scomparsa lo scorso gennaio in seguito ad un'escursione, organizzata proprio nell'area delle montagne di San Gabriel. In queste ore, è quindi arrivata la conferma ufficiale del coroner, resa pubblica dal dipartimento dello sceriffo:

Abbiamo appurato che il corpo è del sessantacinquenne Julian Sands. La causa della morte è ancora da identificare, in attesa di ulteriori test. Vorremmo ringraziare tutti i volontari che hanno lavorato senza sosta per il suo ritrovamento.

Le ricerche di Julian Sands sono andate avanti per oltre cinque mesi, interrotte più volte a causa del maltempo e di alcune valanghe. L'area in cui concentrare gli sforzi era poi stata limitata grazie al segnale del cellulare dell'attore, captato proprio nei pressi del Monte Baldy, e al ritrovamento della sua auto, a tre giorni dalla sua sparizione. Fino a questo momento, però, le ricerche non avevano prodotto risultati significativi, nonostante l'impiego di 80 volontari - coadiuvati dalle autorità locali -, di due elicotteri e di alcuni droni. La conferma della morte dell'attore ha già fatto il giro del web e social hanno quindi cominciato a popolarsi di tantissimi messaggi di cordoglio di colleghi e fan della star, che ha portato avanti una brillante carriera muovendosi sempre fra progetti indipendenti e grandi blockbuster. Lo scorso febbraio, ospite del Festival di Berlino per presentare Seneca, John Malkovich aveva già espresso il proprio dolore per la scomparsa dell'amico e collega, conosciuto nel 1983 sul set di Urla nel silenzio. Julian Sands, nel corso della sua carriera, ha lavorato con registi del calibro di Dario Argento (Il fantasma dell'Opera), James Ivory (Camera con vista), David Cronenberg (Il pasto nudo) e David Fincher (Millennium - Uomini che odiano le donne). La sua ultima apparizione sullo schermo risale allo scorso anno, in The Ghosts of Monday di Francesco Cinquemani.